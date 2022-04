Amici: Leonardo e Nunzio a rischio eliminazione nel ballottaggio finale

Annunciati i due nomi dei concorrenti che si batteranno a colpi di danza per cercare di restare al Serale di Amici e aggiudicarsi il titolo di vincitori dell'edizione 2022. Si tratta di Nunzio e Leonardo, i due ballerini di latino, il primo seguito da Raimondo Todaro e il secondo da Alessandra Celentano. Entrambi arrivati a programma già avviato e inseriti nel contesto di Amici più tardi rispetto ai loro compagni ma non per questo non si sono distinti per le loro doti di danzatori e, nel caso di Nunzio anche di intrattenitori.

Dopo le performance sui cavalli di battaglia tra samba, tango e paso doble, i giudici hanno chiesto un'esibizione in più sul tema dell'improvvisazione per avere più strumenti per decidere chi far uscire una volta per tutte dalla scuola.

Chi sarà l'eliminato?