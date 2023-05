Amici, la sfida tra i prof: Cuccarini-Lo da brividi e il bacio che non ti aspetti

Anche nella serata semifinale dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi non poteva mancare l’attesa sfida tra i prof.

Un momento che regala sempre grande spettacolo, emozioni e divertimento al pubblico in studio e davanti alla tv che può anche ammirare un po’ del grande talento degli artisti che guidano i giovani concorrenti del talent show.

Questa sera però, la sfida è stata non a tre, come al solito, ma a due. La coppia Arisa-Raimondo Todaro ha infatti usato il suo ‘spazio’ per il nuovo singolo di Arisa. Non solo, come dice introducendo il momento Maria De Filippi si tratta di una ‘finalissima’, perché durante la finale non ci sarà spazio per questo momento, quindi chi vince, si porta a casa il guanto d’oro.

Ad essere giudicati come sempre dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono state quindi solo due coppie di ‘capitani’: quella composta da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, e quella formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il bacio Zerbi- Celentano

Il tema della sfida, lanciata da Zerbi e Cele è “Vittoria finale”. I CuccaLo rispondono “Abbiamo lavorato sodo…Vi lasciamo con dei ‘Brividi’ che ricorderete”.

La performance di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, come ormai consueto, è stata molto coinvolgente e ad alto tasso di emotività, e il pubblico ha potuto ammirare la bravura dei due ballerini che si sono esibiti in una suggestiva coreografia proprio sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco.

Ma a stupire di più è stato senz’altro l’inaspettato ‘gran finale’, o, come da loro anticipato ‘finale hot’ della performance della coppia Zerbi-Celentano che ha abituato il pubblico ad esibizioni improntate alla goliardia e alla voglia di divertire e divertirsi. E di certo, non mancano mai di stupire, obbiettivo raggiunto anche questa sera quando, al termine di un romantico walzer, poi trasformatosi nella solita esibizioni goliardica per finire lasciandosi andare ad un rocambolesco bacio.

A vincere è la bellissima esibizione dei Cucca-Lo.