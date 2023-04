Amici, sfida tra prof: i Cucca-Lo vicono con un performance super sensuale

E’ un enorme guanto d’oro il premio per il guanto di sfida tra prof della quinta puntata del serale di Amici. A lanciare il guanto è, come sempre, la coppia Celentano-Zerbi che scelgono come tema la passione. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, iniziano e sottolineano che sulla passionalità hanno già fatto vedere cosa sanno fare, con il Brivido felino terminato con un bacio che ha fatto molto parlare.

E in effetti l’esibizione dei due ballerini sulle note di Madame, è ad alto tasso di sensualità e riesce ad infiammare il pubblico. In studio sono tutti a piedi e si prendono anche il ‘bravissimi e bellissimi’ di Maria De Filippi.

Pronti a rimettersi in gioco si dicono anche i Todarisa che vogliono parlare, con la loro esibizione del bacio e del desiderio che rappresenta. La splendida voce di Arisa intona quindi ‘Io te vorria vasa’ una canzona che ha 103 anni ma che riesce ancora a raccontare ancora tutta la potenza dell’atto d’amore per eccellenza. La bellissima performance canora di Arisa è, ovviamente accompagnata da un incantevole passo a due che vede protagonista il suo ‘socio’ Raimondo Todaro con Giulia.

Infine, tocca alla coppia sfidante, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che dicono: “Basta considerarci dei giullari”.

Si parte, per la performance dei due prof da uno spezzone del film Shall we dance, con i due protagonisti, Richard Gere e Jennifer Lopez. Zerbi entra quindi con una parrucca bianca e un paio di ray ban che dovrebbe farlo assomigliare al protagonista del film appena visto. Parte poi la performance vera e propria la maestra si avvicina al suo partner con le dolci frasi: “Non pensare, non parlare, sei noioso!” e poi inizia un tango appassionato, in cui in effetti la maestra Alessandra Celentano può finalmente regalare al pubblico un saggio del suo talento.

Michele Bravi vota il ‘ritorno alla danza’ della Celentano, Malgioglio invece esalta la sensualità della coppia CuccaLo e li invita ad una performance ancora più ‘calda’, ma Lorella Cuccarini sottolinea: il problema è che dobbiamo anche tornare a casa! E Lo rincara: “L’altra volta abbiamo dovuto dormire in studio!” riferendosi alla reazione dei rispettivi coniugi alla famosa performance del ‘bacio’. Anche Giofrè vota i CuccaLo che vincono.