Amici, torna la gara tra i professori ed è sfida sulle sigle delle serie tv

Il guanto di sfida tra professori torna anche in questa seconda puntata del serale di Amici dopo il successo della scorsa settimana. Il team "Cucca-Todo" ha scelto di lanciare una nuova simpatica challenge ai loro competitor Zerbi-Celentano e, dopo aver vinto con l'esibizione a tema musical della puntata precedente, questa sera hanno deciso di sfidare i loro colleghi a colpi di musica e danza sulle note di alcune delle più famose sigle delle serie TV.

Iniziano la sfida Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che si esibiscono cantando e ballando sulle sigle di Love Boat, Friends e Happy Days. Dopo di loro arriva il momento degli sfidanti che rispondono al guanto con la loro consueta e irresistibile ironia. I due, infatti, hanno divertito il pubblico in studio e la stessa Maria De Filippi che non ha saputo trattenere le risate dall'inizio alla fine dell'esibizione. Zerbi e la Celentano si sono esibiti, infatti, sulle sigle de La Famiglia Addams e Heidi. Rudy Zerbi, dopo aver vestito i panni dello Zio Fester, si è calato in quelli di Heidi con una parrucca e le tipiche guance rosse della ragazzina. E non è mancata, perfino, la capretta. La Celentano, invece, dopo aver interpretato Morticia Addams si è trasformata nel nonno di Heidi con barba, bastone e capelli bianchi. Zerbi-Heidi, inoltre, alla fine dell'esibizione è perfino salito su un'altalena proprio come nella sigla del cartone animato.

I giudici, divertitissimi da questo siperietto, così come tutto lo studio, hanno decretato il vincitore del guanto di sfida: è la squadra Cuccarini-Todaro votata sia da Stash che da Stefano di Martino. Emanuele Filiberto, invece, ha deciso di dare il suo voto al team Zerbi-Celentano.