Amici story | Che fine ha fatto Cassandra De Rosa: "Decisi io di spegnere i riflettori, oggi il pubblico è la mia forza"

Era il 2007 quando Cassandra De Rosa faceva il suo ingresso nella scuola di Amici come cantante. Nell'edizione vinta da Marco Carta lei, quasi a sorpresa, non arrivò alla finalissima e chiuse al settimo posto. Conclusa l'esperienza del talent ha deciso di prendersi del tempo per sè stessa, per ritrovarsi soprattutto come persona ed oggi, nonostante abbia preso direzioni meno discografiche continua a fare la cantante e a vivere di musica grazie ai suoi live nei locali.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famosa"?

"Quando ero più giovane ci tenevo molto, sognavo di cantare in un palazzetto, in uno stadio, di essere super acclamata. Oggi posso dire di averlo coronato, in altre forme magari, ma in tutte le serate che faccio il pubblico c’è e mi dà carica"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"La voglia di successo forse, di fare un’esperienza che mi avrebbe portata fuori da casa che mi avrebbe resa più indipendente"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Le direi brava, hai fatto proprio bene, ho fatto anche degli errori, ho pagato anche qualche conseguenza, ma mi hanno portato ad essere la donna di oggi, super soddisfatta e felice di quella che sono"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Sicuramente la sfida con Roberta (Bonanno), mi esibì con "Di sole e d’azzurro", una canzone che non masticavo molto bene, e non fu nemmeno la mia miglior performance ma per la prima volta sentì proprio la connessione con il mondo fuori"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Indubbiamente Marina (Marchione) è diventata la mia sorella, siamo inseparabili, lei è il mio punto di riferimento"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Luca Jurman, forse, lui mi ha dato un po’ di visibilità in più, ma l'unica alla quale devo dire davvero grazie è a me stessa e ai miei fans che mi hanno sostenuta e mi continuano a sosternermi"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Diciamo che sono stata io a spegnerli. Uscita dal programma ho messo da parte la musica e per assurdo erano gli anni “buoni”. Il fatto è che mi ero un po' persa, mi chiedevo: ma io alla società cosa ho dato, cosa farò...Amici mi aveva portato ad allontanarmi dalla realtà e per ritrovarmi ho fatto tutt'altro: ho lavorato come responsabile in un pub, in un negozio di scarpe, volevo sentire la vita per poi sentire la mancanza della mia passione, la musica. Avevo 21 anni, non aveva portato a termine gli studi e questo non mi faceva stare bene con me stessa tanto che, solo lo scorso anno, sono riuscita a chiudere il cerchio diplomandomi in una scuola pubblica di Roma, un istituto professionale ad indirizzo turistico. Sono tornata tra i banchi di scuola con dei ragazzini che avevano 15 anni in meno di me...

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Dipende da che backgroud hai, se già sei una persona che vive in una condizione più agiata, allora hai un po’ più di problemi, io venivo da una situazione molte particolare, a livello famigliare, avevo vissuto la separazione dei miei genitori, ma avevo anche patito delle separazioni importanti a livello di amicizia...per me è stato tutto fighissimo, uscivo e la gente mi riconosceva come se fossi stato il loro idolo, ancora oggi accade..."

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Uscita da Amici ho cantato al "Blue Note" di Milano con Luca Jurman. Ho fatto tante serate nelle varie piazze italiane e partecipato al musical "Ad un passo dal sogno" al teatro Brancaccio di Roma. Nel 2009 mi sono autoprodotta l’EP “Gocce in mare aperto”, mi sono esibita al LeLacheur Park - Lowell Stadium", di Boston (Massachusetts - Usa) per la squadra di Baseball dei "Lowell Spinners" cantando l’inno americano. E ancora, sono entrata a far parte dello staff di Alex Britti come corista, ho conosciuto e lavorato un sacco di artisti che ancora oggi si ricordano di me, ho avuto tante soddisfazioni personali...non ho mai avuto una grande proposta ma io mi sento più legata al pubblico, non mi piace isolarmi, tanto che quando canto nei locali non uso nemmeno gli in-ear perchè non riesco a sentire il contatto con il pubblico"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"No, perchè fortunatamente ho anche lavorato tanto"