Amici story | Che fine ha fatto Federico Patrizi: ballerino, coreografo, osm ma soprattutto grande fan del talent

"Sono in continua evoluzione, mi ritengo un privilegiato a poter vivere della mia passione". Passano gli anni ma Federico Patrizi continua ad essere il ragazzo vulcanico che fece parte della classe di Amici nell'edizione del 2003 come ballerino. Roma è diventata la sua città, ha una società che si occupa di eventi e ricopre più ruoli: direttore artistico, coreografo e organizza le scene di massa per i casting delle produzioni cinematografiche.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"Posso dire che la notorietà è durata anche troppo rispetto a quello che mi aspettavo, ho avuto molte esperienze televisive che neanche immaginavo"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Avevo una formazione teatrale, tornai dal Festivalbar e vidi queste lunghe code per i casting. Mi spinse la voglia di far della mia arte il mio lavoro. Avevo già avuto delle esperienze lavorative ma sapevo che dovevo alzare il tiro"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Il Federico di allora mi fa una gran tenerezza. Avevo 20 anni, sono stato catapultato in un turbinìo di emozioni enormi, quando mi rivedo nei video mi vedo spaesato, però grandi consigli non gli darei perchè ho vissuto quell’esperienza con grande serenità"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Per assurdo, più che una mia performance, mi è rimasta nel cuore l’eliminazione di una cantante (Consuelo Varini) prima del Serale. Non avevo con lei un rapporto molto stretto ma mi fece tenerezza perchè c’era questo esame di sbarramento che lei riuscì a superare. Un altro momento che porto nel cuore è sicuramente la lettera di mia madre che venne letta durante il Serale"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Noi eravamo un gran gruppo. Oggi sento ancora Samantha Discolpa e Lidia Cocciolo che hanno anche lavorato per me"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Il prof del quale parlo più spesso è Fioretta Mari. Penso che sia lei la prof che mi ha lasciato più di tutti"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Quando si sono abbassati i riflettori non l'ho vissuta male, era una fase che avevo messo in conto. Ringraziando il cielo avevo già lavorato prima e sapevo che era una cosa momentanea. Ho smesso di ballare a 31 anni, per scelta mia, perchè avevo fatto tante cose belle in tv, non mi sentivo più a mio agio in determinate situazioni, ho fatto assistente a Fabrizio Mainini e ho capito che quella era la mia strada"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Non c’erano i social, però quando entravi in studio e tutti urlavano il tuo nome, capivi che non eri più il Federico che si era presentato ai provini. Ricordo la mia prima serata in discoteca dopo Amici, non sapevo a cosa andavo incontro, portai mia mamma e sentì tutti che acclamavano il mio nome guardai mia madre e vidi la soddisfazione nei suoi occhi; tanto di ciò che sono lo devo a lei"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Dopo Amici ho fatto tanti anni di Buona domenica, poi sono passato in Rai, ho fatto il Grande Fratello come ballerino ed assistente coreografo. Ho preso parte a vari spettacoli e come osm, organizzatore di scene di massa ho lavorato con grandi produzioni cinematografiche, ma ho curato anche la direzione artistica di Veratour, del Teatro centrale, l'elenco, è davvero lungo".

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Sono un fans scatenato di Amici, non ho mai perso un’edizione, il format si è evoluto ma dà una grande possibilità soprattutto ai cantanti. Negli anni ho tifato per Giulia Pelagatti che oggi fa la velina, per Gessica Taghetti. Quest’anno tifo per Alex, Luigi...nella danza quest’anno mi piacciono un po’ meno rispetto alle edizioni precedenti ma trovo che Nunzio sia un vero talento"