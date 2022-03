Amici story | Che fine ha fatto Greta Manuzi: dal talent al palco di Sanremo con Le Deva

La musica continua a far parte della sua vita. Greta Manuzi, seconda classificata ad Amici 12 (dietro a Moreno) oggi fa parte di un quartetto italiano tutto femminile: Le Deva, gruppo nato dalla collaborazione con Verdiana Zangaro (sua compagna d'avventura nel talent), Roberta Pompa (ex X Factor) e inizialmente Simonetta Spiri (anche lei ex Amici) alla quale è poi subentrata Laura Bono.

Dopo il podio ad Amici, Greta Manuzi firma un contratto con la Carosello Records e nel marzo dello stesso anno esce il suo primo Ep, "Solo Rumore". Partecipa al Music Summer Festival e nel gennaio 2014 esce il suo primo album, "Ad ogni costo". Uno dei brani dell’album, Una storia lontana, diventa inoltre colonna sonora di un episodio della serie televisiva Rai "Braccialetti rossi". Da qui arriva poi "L'amore merita" e la sua avventura con Le Deva. Nel febbraio del 2021 sale sul palco dell'Ariston affiancando Orietta Berti nella serata duetti.



Dopo anni vissuti nella frenesia di Milano oggi si è ritirata a vivere sui colli.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"Se per essere famoso significa essere riconosciuto, sì questo mi accade ancora oggi. Ho avuto la possibilità di lavorare con grandi della musica, ho coronato il mio sogno di diventare qualcuno nella musica, per cui sì".

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Io avevo fatto un provino per X Factor nel 2010. Ero molto giovane ma anche molto sicura di me stessa e presi una cantonata talmente forte tanto da dire ho chiuse con i talent. Poi destino volle che accompagnano un’amica feci il provino anch'io, lei si fermò, io entrai nella scuola e arrivai seconda".

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Le direi usa di più la testa sii meno folle"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"La finale è stata una potenza anche perchè sono partita io con la sfida quindi me la sono cantata tutta, sono stata tutta la serata su Canale 5".

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Il mio compagno di avventura nel talent era Pasquale (Nuzzo) ora però non siamo più in contatto poi ricordo Andrea, Attila, Nicole, Edwin, Lorella e Verdiana ovviamente". (Con Verdiana ha infatti costituito il gruppo Le Deva).

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Forse a Grazia Di Michele"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Un minimo di tracollo c’è sempre, il primo anno c’è stato un boom incredibile, il secondo c’è un po’ di eco, poi è arrivato il momento in cui mi sono detta: e adesso? Un altro momento non facile è stato quando ho abbandonato la mia casa discografica ma fortunatamente la mia famiglia mi ha insegnato a stare con i piedi per terra e questo mi ha aiutato ad andare oltre"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

Non è stato difficile, quando sono uscita dalla casetta mi aspettava un mondo completamente nuovo ma l'impatto è stato positivo. Dopo tre mesi sono stata presa e portata a Milano, non vedevo la mia famiglia da altrettanto tempo per cui ecco, quello mi ha incattivita un po', ma poi è passato.

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Bellissimo, potente, pieno d’amore, di musica, un bagaglio pazzesco"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Le prime due edizioni dopo la mia le ho vissute molto, siamo stati ospiti in casetta e con molti artisti usciti dal talent ho condiviso anche il palco come Elodie, Sergio Sylvestre, La Rua..."