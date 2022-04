Amici story | Che fine ha fatto Irene Guglielmi: "La popolarità mi aveva fatto sbandare ma poi sono ripartita...da me stessa"

"Papà era un grande appassionato di musica ma era mamma a portarmi alle lezioni di canto". Irene Guglielmi inizia a cantare fin da piccolissima e quando si apre la possibilità di partecipare al talent di Amici non perde l'occasione. Aveva poco meno di 20 anni, in palio c'era un banco nella scuola di Maria De Filippi. Fece i bagagli, lasciò l'Isola D'Elba e si presentò a Roma, quello che successe poi è rimasto negli archivi della terza edizione di Amici.

Sono trascorsi quasi vent'anni dalla sua avventura ad Amici, oggi è una cantante, performer ma anche un event planner e art director. Ha lasciato l'isola per il Veneto dove, dopo tanti giri ha trovato la sua dimensione professionale ma anche sentimentale tanto che, alla soglia dei 40 anni, dopo 7 anni di fidanzamento, il 9 ottobre prossimo sposerà il suo Piero, quello che lei stessa definisce "l'uomo della mia vita". Ecco cosa racconta della sua esperienza nel talent show Mediaset.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"Non è mai stato il mio sogno, sono entrata nella scuola di Amici perchè era il sogno del mio babbo, lui aveva una passione sfrenata per la musica e organizzava eventi e così quando ho saputo che c'era questa occasione ci ho provato e mi è andata bene. Non ho mai cercato la fama, volevo poter vivere di musica"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Come dicevo a spingermi c'è stata la voglia di poter realizzare quello che in primis era un sogno di papà e che poteva rendere orgogliosa mamma, che tanto si era spesa per farmi studiare canto"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Le direi di non ascoltare nessuno e di essere sé stessa. Arrivavo da una situazione un po’ particolare, venivo da un paesino di 3mila abitanti, avevo affrontato la separazione dei miei, ho sempre cercato di “soffocare” la mia personalità per non fare male a nessuno"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Mi rimase nel cuore una delle mie prime esibizioni, sulle note di "Not that kind" di Anastacia" perchè quello era il mio genere.

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"All'epoca ero molto legata ad Alessia Orlandi ma poi ci siamo perse. Oggi l’unico che con il quale ho un rapporto bellissimo ed è uno dei dei miei amici più cari è Francesco Capodacqua"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Luca Pitteri assolutamente, non lo ringrazierò mai abbastanza"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Dopo il talent ho fatto Buona Domenica e il musical Lungomare scritto da Maurizio Costanzo con le musiche di Alex Britti quindi per 4 anni sono sempre rimasta sulla cresta dell’onda. Quando tutto finì mi sentii persa. Ho dovuto ricominciato tutto da capo, mi sono dovuta ricostruire. Sono ripartita lasciando Roma dove vivevo con un altro ex di Amici (dell'edizione precedente) Federico Patrizi, siamo stati fratello e sorella per anni. Ho deciso di tornare all’Isola D’Elba, ho arrancato per un po' ma è stato difficile reinserirsi. La svolta arrivò con una telefonata di Gianna Caltran. Ebbe il mio contatto da Demo Morselli con la quale feci il "Maurizio Costanzo Show", mi chiamò per sostituire la sua cantante che aveva problemi in famiglia e doveva lasciare la sua band, la Movida band. Feci una stagione in Sardegna con lui e poi lo seguì in Veneto. Da lì iniziò un nuovo capitolo della mia vita"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Non posso negare che la popolarità mi aveva dato un po’ alla testa. Avevo 18 anni, ero da sola, e sono stata catapultata in un mondo dove ci truccavano, ci vestivano, ho sbandato devo essere sincera"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Come dicevo ho preso parte a varie trasmissioni Mediaset, ho fatto molti live show, ho collaborato grandi artisti, tra questi prezioso è stato per me Umberto Smaila, mi ha portato con sé nei palchi più prestigiosi e, ancora oggi, ogni volta quando c’è un evento importante mi chiede se vado con lui. Sono cresciuta molto a livello personale e come reputazione e questo lo devo anche a lui"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Non ho più seguito il programma, in primis perchè non guardo la tv, vedo sui social quello che succede, non tanto perchè non mi piace il programma semplicemente perchè avendola fatto la tv e non avendola vissuta con la serenità, ho avuto poi una sorta di rifiuto".