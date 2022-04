Amici story | Che fine ha fatto Marianna Scarci: ballerina e mamma oggi impegnata nel mondo wedding

Sfiorò la vittoria nella prima edizione di Amici quando ancora il talent si chiamava Saranno Famosi. Talento ed energia, entrò a programma in corso, occupando il banco liberato dalla ballerina Alessandra Piras vincendo la sfida d'ingresso contro Miriam Della Guardia. Oggi è tornata nella sua Puglia, è mamma di due bimbe, insegna danza e lavoro nel mondo del wedding. E della sua avvenutura ad Amici racconta: "Mi reputo una delle più fortunate, abbiamo vissuto emozioni forte e vere, ora è molto show, prima era proprio una scuola".

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famosa"?

"Quando ero più piccola non mi interessava diventare famosa/popolare, mi interessava lavorare nel mondo della danza. A distanza di 20 anni il ricordo è ancora forte e questo indubbiamente mi fa piacere, mi lusinga. La popolarità è stata una conseguenza, una cosa in più dell'aver realizzato il mio sogno"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Mia madre, io ero già molto disilllusa. Avevo 19 anni e arrivavo da una scuola di danza di Taranto, avevo studiato all’estero...All'epoca c’era questo luogo comune che per lavorare in tv dovevi avere delle raccomandazioni ma mia mamma era molto ambiziosa e mi iscrisse ai provini. Ricordo ancora la telefonata della produzione, io ignara di tutto...andai a Roma, mi fecero il provino e poi entrai nel talent"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Era un programma nuovo, cucito su di noi e che si è evoluto su di noi. Nacque come progetto pilota, non avevamo le telecamere puntate addosso h24, eravamo molto genuini e spontanei, forse oggi mi giocherei qualche carta in modo diverso, sfruttando meglio l’occasione ma non ho alcun rimpianto"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Per noi è stata una full immersion, io sono arrivata dopo degli altri, ogni giorno era un’emozione forte, noi lavoravamo molto anche fino a notte fonda, non c’è un momento in particolare anche se mi ricordo come fosse ieri la magia e l'adrenalina della finale"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Noi della prima edizione siamo rimasti quasi tutti in contatto perchè dopo la trasmissione abbiamo lavorato insieme ad altri programmi. Oggi abbiamo una chat comune e stiamo cercando di fare una reunion. Io ero molto legata con Miriam Della Guardia, lei è pugliese come me quindi quando scende ci rivediamo, così come quando io vado a Roma, ci troviamo. La nostra forza era il gruppo"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Posso dire grazie a tutti. Beppe Vessicchio è stato fantastico, Claudio Insegno, che ci ha insegnato le prime nozioni della recitazione, Fioretta Mari, che ci ha insegnato la dizione, Garrison e Maura che hanno creduto in me, Luca Pitteri che mi ha aperto un mondo, quello del canto, per il quale ho scoperto di essere portata, mi sento fortunata per aver lavorato con i migliori nel settore (dell’epoca) alla mia prima esperienza lavorativa come ballerina"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"C’è stato inevitabilmente ma è stata una cosa graduale, naturale. Abbiamo avuto delle persone che ci hanno insegnato a tenere i piedi per terra. Abbiamo avuto Roberto Cenci che è stato il nostro “tutor” che ci ha insegnato a lavorare nello spettacolo, ci ha voluto bene come figli e ci ha fatto capire che è un mondo particolare, ci ha preparato e ci ha sgridato quando ualcuno provava a montarsi la testa"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Non è stato difficile, io sono molto emotiva, quando vedevo i fans ero quasi scettica, mi sembrava assurdo"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Non è stato facile perchè eravamo quelli della prima edizione e paradossalmente non eravamo ben visti perchè eravamo considerati come ragazzi che dal nulla erano diventati degli idoli. Io poi ero quella che andavo a lezione di danza e mi guardavano male. Però devo dire che a livello professionale ho raccolto molto, abbiamo fatto parte del corpo di ballo di Buona Domenica, siamo stati nel cast di diversi musical e trasmissioni anche fuori del circuito Maria De Filippi"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"L’ho seguito ma non con accanimento. Se devo fare un nome forse Elena D’Amario, degli attuali non mi dispiace Serena, mi ricorda un po’ me"