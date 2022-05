Amici story | Che fine ha fatto Marta Gerbi: dal palco al dietro le quinte per formare nuovi artisti

Vocale coach, appassionatissima del suo lavoro, mamma felice ma profondamente lunatica. Così Marta Gerbi, allieva di Amici 2, si racconta oggi, a 20 anni dalla sua esperienza nel talent Mediaset. Ha lasciato il Piemonte per la Capitale, ha due bimbe, una di 7 e una di un anno. É diplomata in alta formazione di canto moderno e da oltre 10 ho iniziato ad insegnare prima ai bambini ed oggi a cantautori che vanno dai 18 ai 35 anni "con i quali non devo per rendere per forza divertente una lezione". Tra gli artisti con i quali lavora annovera anche nomi molto in auge nel panorama musicale italiano come Carl Brave, Aiello, Ditonellapiaga, Random, Folcast e Peter White. Quest’estate andrà in tour con Carl Brave e oltre al ruolo di vocal coach la vedremo anche come corista.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"Diventare famosa non è mai stato il mio sogno. Fare della mia passione il mio lavoro, questa era il mio sogno e l'ho realizzato"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Io canto, scrivo e suono da quando ho 8 anni. C’era questa occasione di poter far ascoltare quello che facevo e ci ho provato. Avevo solo 17 anni quando mi iscrissi ai provini"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Di credere un po’ di più in sé stessa e che essere la più brava non deve mai essere il solo obiettivo"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"C’è una cosa che ricordo bene, un monologo a piedi nudi nel parco, la mia unica performance di recitazione nella quale mi sono sentita perfettamente a mio agio, libera di sbagliare perché non era la disciplina per la quale mi presentavo"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Lidia Cocciolo era la mia amica del cuore. Oggi sento ancora Leonardo (Di Minno), Samantha (Discolpa) e Andrea (Veschini).

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Sicuramente a Luca Pitteri che sento ancora oggi, era Lulu per me, c’era questo rapporto di assoluta fiducia che mi ha dato tanto"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"L’ho vissuto come una cosa fisiologica. Non mi è mai piaciuta l'invasione di pubblico, quando andavamo per strada ed eravamo rincorsi dei fans, quando passeggiavamo in via Del corso ed eravamo letteralmente travolti me ne importava molto. É una cosa che è sfumata piano piano"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Io penso che il come la gestisci dipenda molto da come sei stato educato e da quali sono i tuoi obiettivi. Io l’ho vissuta serenamente, la mia vita è andata avanti"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Mentre ero ad Amici mi sono diplomata al Classico poi mi sono presa un anno di pausa dallo studio dove ho fatto alcuni lavori come Buona domenica e il musical Footlose. Tre, quattro anni dopo mi sono laureata in Musica e spettacolo e poi in Giornalismo. Ho fatto un disco, "Stranissimo viaggio" e poi ho studiato per poter insegnare canto. Quando ho iniziato come vocal coach ho messo da parte la mia voglia di essere io l’artista sul palco, volevo essere un addetto ai lavori, esserci ma senza espormi e così ho iniziato il mio nuovo percorso. Tra i vari lavori come vocal coach, ho fatto parte degli addetti ai lavori di Amici Celebrities"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Tra gli artisti che sono usciti dal talent direi Gaia, lei mi piace molto, ha un gusto molto raffinato ed elegante".