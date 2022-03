Amici story | Che fine ha fatto Sabatino D'Eustacchio: oggi è un ballerino famoso nel mondo

Abruzzese, entrò nella scuola di Amici appena 20enne come allievo della terza edizione. Dal teatro, alla tv, alle esperienze all'estero dove ha lavorato con coreografi di fama mondiale come Daniel Ezralow, Giuliano Peparini, Luca Tommassini, Franco Miseria e tanti altri. Sabatino D'Eustacchio ha alle spalle un bagaglio di esperienze ricchissimo ed è tra i pochi che dopo essere stato allievo è rientrato nella scuola di Amici come ballerino professionista.

"Oggi ho quasi 40 anni - racconta l'ex allievo - mi sento sicuramente un’altra persona, Amici è stata un’esperienza bellissima, un bel trampolino che mi ha permesso di farmi conoscere nella danza e di lavorare in tutto il mondo. Negli ultimi 2/3 anni mi sto dando di più alla coreografia e mi divido tra Roma e Milano e il mio Abruzzo dove ho una scuola di ballo". Ecco cosa ricorda del suo passato nel talent Mediaset.

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"Il mio sogno non era di diventare famoso, è stata un po’ una conseguenza del percorso anche perchè avevo 19/20 anni, il mio sogno era quello di realizzarmi e vivere di danza. Ho fatto la scelta giusta".

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"La mia migliore amica fece i provini, eravamo nel day off della nostra compagnia di danza e mi convinse a provarci"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Gli direi di essere più forte, di non farsi penetrare dalle dinamiche"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Sono entrata dalla prima puntata, ho moltissimi ricordi, difficile sceglierne uno".

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Abbiamo una chat di gruppo dove ci sentiamo ancora oggi. Con Valerio Di Rocco mi sento tutti i giorni, poi con Salvo Vincie dei ballerini con Sara Pamploni e Francesca Dario".

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Steve La Chanche".

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"C’è stato il momento in cui i riflettori si sono abbassati ma non è stato un grosso colpo perchè a me non interessava la notorietà, non mi è pesato"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Non ho avuto difficoltà, ci sono stati degli episodi in cui mi sono sentito quasi stalkerizzato dalle fans più accanite ma sono riuscito a gestire bene le situazioni".

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Ho avuto la fortuna di fare una serie di esperienze ma il ricordo più forte a livello umano e professionale è forse legato al rientro mio ritorno alla scuola di Amici come professionista per ben 6 anni. Poi ho lavorato ad X Factor come assistente e tra le ultime esperienze c'è stata l'opportunità di lavoro con Franco Dragone negli Stati Uniti".

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Negli ultimi anni non l’ho seguito tantissimo ma tra i vari talenti che sono stati nella scuola di Amici forse Gabriele Esposito perchè era mio allievo da piccolo e seguirlo nel percorso di Amici è stato molto emozionante".