Amici story | Che fine ha fatto Susy Fuccillo: la ballerina è oggi imprenditrice

Partecipò ad Amici che era un'adolescente. Venne presa di mira per la fisicità dalla maestra Alessandra Celentano ma lei andò avanti per la sua strada diventando un modello per le giovani aspiranti ballerine dell'epoca. Susy Fuccillo lasciò la provincia di Napoli per la Capitale e dopo l'esperienza nel talent show Mediaset rimase a lavorare nel mondo della danza in tv affacciandosi anche ad un altro scenario, quello della moda. Oggi vive a Catania ed è mamma di due bimbe, Cristiana e Giordana, nate dalla relazione con il marito Salvatore Raciti.

La danza farà sempre parte della sua vita ma oggi vive di altro. Nel 2018 ha infatti lanciato a New York la sua linea di abbigliamento: Bereshift. Glam/stile, comfort e rispetto per l'ambiente sono alla base del brend che "non veste per forza solo una 38. Rappresenta la donna determinata, forte e autonoma".

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famosa"?

"Amici mi ha regalato un sogno, avevo il desiderio di danzare nei corpi di ballo delle trasmissioni tv e l?ho raggiunto"

Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Fu mia madre a spingermi, ero molto timida, introversa, avevo paura di partecipare non mi sentivo pronta, e non lo ero, ma ho fatto bene a prendere quel treno.

Fu Maria a notarmi, sono stata molto fortunata. Nel mio gruppo guardò solo me"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Le direi di essere più sicura di sé anche se ad oggi sono comunque orgogliosa di quella ragazzina perchè con le sue forze è riuscita ad arrivare dove voleva: brava Susy"

Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Sicuramente il passo a tre sulle note di 4 minutes di Madonna feat. ustin Timperlake &Timbaland, con Leon e Gianni Sperti. É diventato poi il mio cavallo di battaglia"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"In primis con Luca Barbagallo che è diventato il mio migliore amico. Abbiamo vissuto 8 anni insieme. All?interno del programma litigammo e non ci parlammo per 6 mesi ma quando seppe che stavo cercando un appartamento a Roma mi fece sapere che c?era posto e da lì riallacciamo i rapporti. Poi sento ancora Marco Carta, Valentina Mele, Cassandra e Marina Marchione"

A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"D?istinto ti direi Garrison ma devo dire grazie a tutti perchè mi hanno lasciato un grande ricordo, anche la Celentano. Steve mi ha migliorato nei salti, Garrison mi ha migliorato nelle espressioni...è stata una grande scuola di vita"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Se non hai una continuità prima o poi si spengono. Ai nostri anni il percorso del successo era di 4/5 anni poi stava a te. Dopo Amici ho fatto varie esperienze lavorative, ero sempre nel mio sogno anche se non ero più riconosciuta per strada come i primi tempi. Bereshift è stata la mia rinascita, avevo bisogno di una novità.

Quando ho smesso di danzare perchè ero incinta, mi sono ricreata. Io vengo da una famiglia di sarti, avevo accantonato questa passione perchè la danza è arrivata prima della moda. Avevo bisogno di creare una cosa mia, della donna che sono io, della donna che voglio rappresentare. Ho presentato i miei modelli ad un?agenzia di New York e da lì è nato Bereshift"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"A me ha aiutato molto la mia famiglia. Anche a livello economico, ho guadagnato molto: serate, sponsor, io ho avuto un successo enorme, non riuscivo nemmeno a fare una passeggiata a piedi in piazza di Spagna senza essere assalita dai fans. Tante ragazzine mi vedevano come esempio e si facevano il mio bicolor. Tutto questo un po? ti destabilizza, ma io penso che il carattere, i principi aiutino. I miei genitori gestivano i miei guadagni, una parte me la lasciavano e l?altra l?hanno conservata e grazie a queso approccio ho potuto investirli nel mio brand"

Com?è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

Ho fatto molto teatro: il musical di Maurizio Costanzo, ho fatto quasi un anno di tournée con ?portami tante rose.it? che vedeva in scena Paolo Ruffini e Valeria Valenti con tutti i ragazzi di Amici e poi abbiamo portato in scena "A un passo dal sogno". Dal teatro alla tv con "I migliori anni, Italia's got talent, Tu si che vales, I soliti ignoti, sono stata la ballerina di Anna Tangelo, ho fatto tutti gli spettacoli di Wind, i vari spettacoli di Capodanno trasmessi in Rai...fino a Bereshift che è un proseguimento di Susy, nella scelta dei tessuti, lo stile street wear, sportivo casual c'è molto della Susy ballerina"

Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Sì, sì ho seguito, soprattuto il serale. Mi sono rimasti impressi talenti come Sangiovanni, un artista che sa distinguersi dalla massa e Irama nel canto mentre Valentina Vernia, Virgina Tomarchio e Giulia Stabile nel ballo. Quest'anno invece punto su Lda Sissi"