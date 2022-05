Amici, è Marco Mengoni il superstite della semifinale, presenta in anteprima "No Stress"

Dopo aver visto esibirsi sul palco di Amici diversi artisti del panorama musicale italiano come Sangiovanni, i The Kolors, i Follya (ex Dear Jack), Ghali e tanti altri ancora, per la semifinale di Amici, Maria De Filippi ha scelto un altro cantante amatissimo dal pubblico e dalla critica. Un ragazzo che con il suo talento è stato non solo in grado di vincere un talent ma si è fatto apprezzare davvero da tutti con tantissimi successi rimasti nel cuore delle persone.

Si tratta di Marco Megoni, il cantante vincitore della terza edizione di X Factor che si è esibito come super ospite dell'ottava puntata del talent show nella prima serata di Canale 5.

Il cantante laziale ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo No Stress, un brano leggero e divertente scritto a quattro mani dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e prodotto da Zef tratto dal nuovo album dell'artista.

Durante la semifinale di Amici Maria ha anche annunciato che Mengoni sarà quest'estate in concerto il 19 giugno a San Siro e il 22 giugno all'Olimpico di Roma.

Il testo di No stress

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie

Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri, John Rambo?

Diversi come techno e tango

Easy rider, spando

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

Non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi? No doubt

Tanto so che lo sai

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

E vedi che non serve correre?

(No stress)

È vero che oggi danno nuvole

(No stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no