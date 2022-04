È Ghali il super ospite della settima puntata di Amici, presenta il nuovo singolo "Fortuna"

Dopo aver visto esibirsi sul palco di Amici diversi artisti del panorama musicale italiano come Sangiovanni, i The Kolors, i Follya (ex Dear Jack) e tanti altri ancora, questa settimana Maria De Filippi ha scelto un altro cantante amatissimo dal pubblico.

Si tratta del rapper Ghali, il cantante da 45 dischi di platino, 13 d'oro e l'artista più iconico della sua generazione che si è esibito come super ospite della settima puntata del talent show nella prima serata di Canale 5.

Il cantante milanese di origini tunisine, per la gioia del pubblico, ha presentato il suo nuovo singolo Fortuna tratto dall'album dell'artista che uscirà il 20 maggio dopo due anni di pausa, incantando il pubblico con la sua presenza scenica e il suo talento comunicativo.