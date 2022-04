Amici, il riassunto della terza puntata del serale. Sfide, ospiti ed eliminati

Si è appena conclusa la terza puntata del serale di Amici 2022, il talent show che da vent'anni appassiona il pubblico di Canale 5. Tra guanti di sfida, battaglie a colpi di estensione vocale e passi di danza e ancora creatività, grandi ospiti e quel pizzico di colore dato dai soliti battibecchi tra i professori, anche questa puntata del Serale ha regalato tante emozioni. Ma ripercorriamo, passo dopo passo, tutto quello che è successo nella terza puntata del serale di Amici 2022.

Amici 2022, il recap della terza puntata: sfide, guanti ed esibizioni

La terza puntata del serale di Amici inizia con l'entrata in scena dei tre giudici ma non mancano subito le novità. Stash, infatti, non è in studio a causa del covid e a sostituirlo sarà Sabrina Ferilli che dovrà fare i conti, però, con il suo grande "nemico" di palcoscenico: Giovannino. A questo punto c'è la scelta della busta che decreterà la squadra che inizierà a scendere in campo. A scegliere la busta sarà il giudice che indovinerà il difetto fisico preferito dalle donne: l'eccessiva lunghezza del naso. A indovinare è ancora una volta Stefano De Martino.

Le prime due squadre a sfidarsi sono quelle del team Pettinelli-Peparini e Cuccarini-Todaro. Dopo le esibizioni dei ragazzi e la sconfitta della squadra Pettinelli-Peparini, a finire al ballottaggio sono stati John Erik, Albe e Critycal. Sarà proprio il primo a dover abbandonare il programma per grande dispiacere dei compagni di squadra e della sua maestra Veronica. La seconda sfida ha visto, invece, scendere in campo il team Zerbi-Celentano contro quello Cuccarini-Todaro. Ancora una volta non sono mancati gli scontri tra i professori e soprattutto quelli tra la Celentano e Raimondo Todaro. Alla fine, però, a vincere la sfida è stata la squadra Zerbi-Celentano che ha mandato al ballottaggio Sissi, Nunzio e Aisha. Tra i tre Nunzio è il primo ragazzo finito al ballottaggio per l'eliminazione finale.

L'altra manche ha visto come protagonisti gli stessi team ma, questa volta, a spuntarla è stato il gruppo capitanato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini che ha nominato Luigi, LDA e Leonardo. Tra i tre è stato proprio Leonardo a essere mandato al ballottaggio contro il suo collega di categoria Nunzio.

Gli ospiti: torna il talent della terza età di Nino Frassica e la profondità di Fabrizio Moro

I due ospiti della seconda puntata del serale di Amici sono stati due artisti e volti noti del piccolo schermo. Da un lato c'è Nino Frassica che è tornato anche questo sabato sul palcoscenico dello show di Maria De Filippi a far divertire il pubblico con il suo Talent della terza età è diventato, ormai, un un appuntamento fisso dell'edizione 2022 del Serale di Amici. Oltre al comico siciliano anche un cantante italiano molto amato dal pubblico, reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo è arrivato sul palco di Amici per far emozionare tutti con le sue intense canzoni. Si tratta di Fabrizio Moro che ha interpretato davanti a tutti il brano "Sei tu" presentato al Festival della canzone italiana 2022.

I due eliminati della seconda puntata del Serale

Anche in questa puntata sono due i ragazzi della scuola più famosa d'Italia che hanno perso l'opportunità di continuare a esibirsi nella prima serata di Canale 5 e di concorrere alla vittoria dell'edizione 2022 di questo amatissimo show. Il primo eliminato è stato uno dei ballerini della squadra Pettinelli-Peparini. Si tratta di John Erik, uno degli ultimi talenti entrati nella scuola che ha perso al ballottaggio contro Crytical e Albe. Il secondo ragazzo a uscire dalla scuola di talenti di Cinecittà è stato, invece, Leonardo, il ballerino di latino-americano della squadra Zerbi-Celentano che se l'è giocata con il suo collega di latino Nunzio, salvato, invece, dalla giuria del talent show composta da Stefano De Martino, Emanuele Fliberto di Savoia e Sabrina Ferilli. Come ogni sera è stata Maria De Filippi ad annunciare ai ragazzi, tornati in casetta, l'eliminato per evitare i soliti spoiler sul web.