Amici, tensione tra Todaro e Celentano: lui le getta dell'acqua addosso (video)

Una nuova discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ha animato gli ambienti di Amici ripresi nella punatta trasmessa oggi su Canale5. Tutto è nato quando l'insegnante di danza ha assegnato a Gianmarco, ballerino della collega, una coreografia di hip hop, nonostante fosse l'unico allievo della scuola insieme ad Asia a non avere mai studiato lo stile. Celentano ha quindi criticato la decisione accusando Todaro di non aver il coraggio di mandare il ragazzo in sfida, ma di limitarsi a metterlo in difficoltà.

"Non ti conviene fargli fare quella coreografia, perché tanto fa caga*e lo stesso" è stata la replica di Todaro a cui, seppur contrariata, Celentano ha risposto che comunque Gianmarco avrebbe eseguito il compito. La discussione è proseguita ancora, con l'allievo che ha promesso di eseguire il compito, la prof che ha continuato a sottolineare l'intento di Todaro e quest'ultimo che, a un certo punto, ha allungato la mano con una bottiglietta d'acqua: "Ma sei scemo?" il commento di Celentano sorpresa dal gesto: "Intanto, l'acqua la tiri a tua sorella, anche se stavi giocando!", ha aggiunto prima di lasciare la sala prove.

Clicca se non visualizzi correttamente il video

Di seguito il video integrale della discussione