Le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di Amici

Per alcuni alunni sarà una puntata molto difficile, per altri un grande successo. Ecco quali saranno gli ospiti e chi sarà l'eliminato o eliminata

Come ogni giovedì viene registrata la puntata settimanale del Serale di Amici e come di consueto i social e il web si popolano delle anticipazioni. Sono rimasti in 10 i talenti che si contendono la vittoria finale: 5 cantanti e 5 ballerini divisi in tre squadre. Al ballottaggio andranno tre concorrenti, uno sarà subito rimesso in gara dai giudici. L'appuntamento è per questo sabato 17 aprile su Canale 5 alle 21:20.

Da qui in poi spoiler

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 20

Ospiti in studio l'amatissimo attore italiano Raoul Bova e la cantante Loredana Bertè: il primo è in onda in queste settimane con la nuova serie tv 'Buongiorno Mamma', mentre la seconda presenterà la sua hit di successo 'Figlia di...'.

Le sfide

Tancredi sarà i primo ad andare al ballottaggio, secondo quanto riporta Il Vicolo nelle News, che ha perso il Guanto di Sfida contro Sangiovanni. Serena ha perso contro Alessandro che ha interpretato James Bond. Deddy ha vinto sfidando Raffaele.

Nella seconda sfida a squadre ad andare al ballottaggio è stata Martina. Alessandro ha sconfitto Sangio con il suo Don Quixote. Deddy ha vinto per la seconda volta contro Raffaele. Francesca Tocca ha dimostrato la coreografia di latino sulla quale si dovevano confrontare Serena e Martina, la prima ha vinto.

Nella terza manche Deddy finisce al ballottagglio. Sangiovanni e Aka si sono confrontati con il guanto di sfida chiesto da Rudy sulla canzone "Una donna per amico", Sangio ha deciso di dedicare le sue "barre" a Giulia la ballerina di Peparini-Pettinelli con la quale si frequenta ormai da qualche mese.

Amici 20: chi è l'eliminato tra Tancredi, Martina e Deddy?

Tancredi, Martina e Deddy si sono trovati alc centro studio in attesa del verdetto finale. Il cantautore milanese è stato subito salvato e così si sono contesi un altro serale Deddy e Martina. Come sempre l'eliminazione avviene all'interno della casa dove vivono.

Direttore artistico Stephane Jarny. Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu Regia Andrea Vicario.