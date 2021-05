Andreas Muller torna ad Amici e dona una rosa a Maria De Filippi

Andreas Muller è tornato sul palco di Amici, dopo essere stato prima concorrente, ballerino professionista e poi caposquadra nella prima edizione di Amici Celebrieties.

Amici: Andreas Muller torna a ballare sul palco di Maria De Filippi

Il ballerino ha ballato insieme ad altri due professionisti per dimostrare il guanto di sfida lanciato da Veronica Peparini, sua compagna da circa tre anni. Nella settima puntata del serale Muller ha dovuto anche dare prova di 'interpretazione', ancora una volta per presentare la sfida lanciata dalla maestra Peparini per esaltare le caratteristiche dei suoi allievi: Giulia e Samuele.

Andreas ha improvvisato sulle note di Rose rosse per te, ballando proprio con una rosa. Alla fine dell'esibizione Muller ha deciso di donare la rosa a Maria De Filippi, nessuna gelosia da parte della Peparini che ha ricevuto "in scusa" un bacio a distanza.

Veronica Peparini: "Con Andreas ci siamo incontrati a riflettori spenti"

La loro storia d'amore è sincera e travolgente. I due si mostrano spesso sui social e l'affinità è innegabile: vederli ballare insieme è molto bello. Ma com'è nata la loro storia d'amore? Veronica Peparini e Andreas Muller si sono incontrati proprio durante il talent ‘Amici di Maria De Filipi’. Lei insegnante, lui ballerino, si innamorati e fanno coppia da circa tre anni.

"Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento - ha confidato tempo fa la coreografa - Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e da un anno stiamo insieme". Tra loro ci sono 18 anni di differenza, ma l’età non è mai stato un ostacolo: “Sarebbe sciocco ignorare la differenza d'età, perché c'è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.