Chi è Angelina Mango, la nuova allieva di Amici 22, figlia del noto cantautore Giuseppe Mango

Una nuova cantante entrerà nella scuola di Amici. Si tratta di Angelina Mango, ovvero la figlia del grande cantautore Giuseppe Mango morto nel 2014 per un infarto. Angelina sarà una nuova concorrente del programma di Maria De Filippi, la giovanissima è entrata grazie ad una sfida che ha visto uscire uno degli allievi già all'interno della scuola. Angelina ha seguito le orme dei genitori e alcune delle sue canzoni sono già dei successi.

Chi è Angelina Mango: l'amore per la musicale e i concerti con il fratello

Angelina è nata nel 2001, è la seconda figlia di Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Suo fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista (in particolare suona la batteria) e infatti i due salgono sul palco insieme. A maggio si sono esibiti al concerto del Primo Maggio a Roma ed erano estremamente felici di questo importante traguardo.

Angelina canta e sa suonare anche la chitarra, a 20 anni ha pubblicato il suo primo album Monolocale. Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo giovani, è arrivata tra i finalisti ma non ha ottenuto il successo desiderato. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo Formica che è diventato un successo e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro.

La partecipazione ad Amici sarà sicuramente una vetrina importante per Angelina e la sua musica, proprio come lo è stato per un altro figlio d'arte (di Gigi D'Alessio), LDA che ha partecipato lo scorso anno al talent.

La morte di Mango

La morte di Mago la sera dell'8 dicembre 2014 ha sconvolto non solo la sua famiglia ma tutta l'Italia. Il cantautore si stava esibendo con una delle sue canzoni più amate e belle, Oro, al PalaErcole di Policoro (MT), in occasione di un concerto di beneficenza. Un infarto lo ha colto sul palco di fronte a migliaia di spettatori.

L'artista aveva compiuto da poco sessant'anni, vani i tentativi di rianimarlo, Mango arrivò all'ospedale senza vita. Prima del malore solo cinque parole "Scusate, non mi sento bene", sussurrate al microfono durante la canzone. "La nostra rondine è volata via nel cielo sbagliato. Pino resterai sempre nel nostro cuore perché come cantavi qualche anno fa 'Non moriremo mai, il senso è tutto qui'", così il suo staff annunciò la morte del cantautore su Facebook. La moglie, con lui dal 1983, si sposarono nel 2004, pochi mesi dopo la sua morte di lui disse: "Era un padre eccezionale e un marito fantastico, altrimenti non sarei stata qui 30 anni. Adesso mi riesce difficile pensare di andare da qualsiasi altra parte".

Angelina Mango su Instagram