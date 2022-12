Amici, la figlia di Mango ricorda la morte del padre: "L'inferno"

(Nel video Angelina Mango parla del papà)

Nelle casette di Amici gli allievi, oltre a confrontarsi e sostenersi a vicenda, iniziano a conoscersi nel profondo, raccontando momenti importanti delle loro vite. Angelina Mango, figlia di Mango e Laura Valente, si è messa a nudo con i nuovi compagni: "Sono nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, sul mare, vicino a Lagonegro, il posto dove ho vissuto fino ai 15 anni".

La 21enne ha ripercorso la sua infanzia: "Ho vissuto lì con la mia famiglia, eravamo in quattro. Famiglia di musicisti. Mio padre era un cantante (Mango, stroncato da un infarto durante un concerto nel 2014, ndr), mia madre era una cantante. Ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c'era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa". Poi ricorda la drammatica morte del papà: "Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l'inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere".

Dopo la scomparsa del padre si è trasferita a Milano con la madre e il fratello. Lì ha conosciuto l'attuale fidanzato, che l'ha aiutata a risollevarsi da un periodo nero: "Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti ca***. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più". Amici per Angelina è un importante trampolino professionale, ma sicuramente è anche un'esperienza che le sta dando ancora più forza e fiducia nella vita.