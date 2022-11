Angelina, la figlia di Mango, incanta con la canzone dei Beatles

Angelina Mango è ufficialmente un'allieva di Amici di Maria De Filippi. La foglia del compianto Giuseppe Mango è entrata nel programma dopo aver vinto la sfida contro Ascanio uno degli allievi di Rudy Zerbi. La giovane cantante è stata chiamata in sfida sia da Arisa sia da Lorella Cuccarini e per questo motivo Angelina avrà la possibilità di scegliere se andare nella squadra di Lorella o di Arisa.

La sua esibizione ha convinto fin dalla prima nota il giudice esterno che era stato chiamato a valutare la sfida, Carlo Di Francesco. Lei al pianoforte ha prima eseguito una cover molto intima e ben riuscita di Something, uno dei brani più noti e amati dei Beatles. La scelta poteva essere un boomerang e invece la sua interpretazione ha convinto sia il giudice, che poi le ha fatto molti complimenti, sia il pubblico.

Il commento del giudice, Carlo Di Francesco, sulle esibizioni di Angelina Mango

Come accennato a giudicare la sfida tra Ascanio e Angelina era stato chiamato Di Francesco. Il giudice non ha avuto alcun dubbio: "Per eseguire le cover è importante trovare una chiave. Questa chiave Ascanio non l'ha trovata, Angelina invece sì e ha portato un pezzo dei Beatles, che è come rischiare la vita. Lei è riuscita a trovare una chiave per reinterpretarla".

Continuando nel giudizio Carlo ha aggiunto: "Su entrambi i pezzi, ovvero la cover e l'inedito, ho visto poca energia da una parte e dall'altra invece molta, come se uno di voi avesse già molta padronanza del palco e quindi ritengo che abbia diritto ad avere un banco. Questa padronanza ce l'ha avuta Angelina".

Arisa ha quasi esultato dalla gioia, anche se con dispiacere ha salutato Ascanio, e infatti l'unica cosa che la figlia di Mango ha voluto dire è stata questa: "Mi hanno caricato di molte aspettative e spero di essere all'altezza".

QUI per vedere il video dell'esibizione di Angelina