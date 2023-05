Amici, Angelina Mango rompe il silenzio sulla "non vittoria": le prime parole

Fino all'ultimo giorno gli scommettitori davano Angelina Mango come vincitrice di Amici, poi all'ultimo il collega Mattia ha sparigliato le carte e si è preso la vittoria. Ma come l'ha presa la cantante 22enne, che ieri ha visto la coppia sfuggirle per un soffio? Le prima parole arrivano attraverso l'account Instagram, di cui la ragazza è tornata ad impossessarsi dopo i mesi di "reclusione" all'interno del talent show di Canale 5. "Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole", esordisce Angelina nel post condiviso questo pomeriggio su Instagram.

Ad Angelina non è andato il premio finale, bensì il premio della critica, ovvero il riconoscimento assegnato dai giornalisti all'artista che più li ha colpiti. "Non sono mai stata così grata e fiera e felice - scrive oggi la giovane cantante - Non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad Amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi". Poi un pensiero speciale alla conduttrice Maria De Filippi: "Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso".

Chi è Angelina Mango

Ma chi è Angelina Mango? Classe 2001, cantautrice nata a Maratea, Angelina è figlia del grande cantautore Giuseppe Mango, morto nel 2014 per un infarto, e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. La musica è nel suo dna, tanto che anche il fratello Filippo è un musicista.

Sin dall'inizio della sua partecipazione ad Amici è sembrato da più parti che la ragazza fosse artisticamente un passo avanti rispetto ai colleghi: non a caso, prima ancora di entrare nella scuola, aveva alle spalle una carriera già parzialmente avviata grazie a brani come "Rituali" e "Walkman", che hanno potuto vantare della supervisione di Tiziano Ferro. Poi però la vittoria è andata al collega Mattia. Per lei però c'è in uscita in radio il brano "Voglia di vivere".