Lorella Cuccarini le mostra un video di papà Mango, Angelina replica: "Figlia d'arte? Spero di non dover più dimostrare niente"

(Ad Amici Angelina racconta il rapporto col padre)

Ad Amici si torna a parlare di Angelina e di suo padre Mango. Nel day time andato in onda oggi, 20 dicembre 2022, Lorella Cuccarini ha chiamato in sala prove l'allieva e insieme hanno visto il filmato del cantante, ospite ad Amici nel 2006. "Che bravo che era" ha commentato la ragazza guardando quelle immagini per poi lasciarsi andare alle confidenze sul dolore per la perdita del papà, morto l'8 dicembre 2014 per un infarto che lo ha colpito durante il concerto che stava tenendo al Pala Ercole di Policoro.

Angelina spinta da Lorella Cuccarini ha commentato il filmato appena visto in cui Mango, dopo aver cantato "Piccolissima", offriva consigli e dava la sua opinione sull'allieva Rita Comisi. "Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c'era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma" ha raccontato: "Negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta. Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l'artista dai miei ricordi". Il ricordo più forte che ha di lui? Uno attinente alla sua vita personale: "Lui per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita: ha dedicato tutto alla famiglia e alla musica".

"Mio padre, un uomo gentile"

Angelina aveva 13 anni quando il suo papà è mancato all'improvviso. Da lui sente di aver imparato a seguire i propri sogni e ad essere sempre gentile con tutti. "Lui fin da piccolo aveva capito di avere questa predisposizione, quindi l'ha coltivata e l'ha vissuta come un dono: questo è quello che cerco di fare anch'io. Poi a livello umano la gentilezza... Era una persona che chiedeva scusa, che ascoltava, che dava amore alle persone e io cerco di essere così perché l'ho visto fare a lui e lo vedo fare a mia madre" ha aggiunto parlando della mamma, Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero.

Sul suo percorso verso la musica: "Io non ricordo quando ho iniziato a cantare" ha ammesso Angelina che non ha mai preso lezioni di canto o di pianoforte, limitandosi ad ascoltare e a guardare i suoi genitori: "Ogni tanto ho visto i video di me a 2 anni che cantavo e rompevo le scatole perché canticchiavo tutto il giorno. È successo tutto quando ero piccola e quindi non ricordo, io non ho mai studiato, ho solo attinto da quello che loro mi hanno fatto ascoltare". Fortissimo il rapporto con la sua mamma: "Io negli occhi di mia madre la vedo la sua stima e lei la vede nei miei. Negli ultimi anni ci siamo legate molto e nell'ultimo periodo abbiamo fatto gruppo perché ci siamo trovate ad affrontare cose che non sono naturali ed è difficile" ha detto. E riguardo all'essere figlia d'arte, Angelina adesso ha un solo desiderio: "Spero di non dover più dimostrare nulla, ma di divertirmi e basta".