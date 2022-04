Amici, Anna Pettinelli dà della corista ad Aisha: "Trasmette poco o nulla"

Guanto di sfida per Aisha e Albe. A lanciarlo è stata Anna Pettinelli, che vuole così spronare la cantante a fare meglio dal punto di vista dell'interpretazione. L'esigente prof. di canto ci è andata giù pesante, affidando a Maria De Filippi le sue parole: "C'è differenza tra interprete e corista - ha riportato la conduttrice ad Aisha, leggendo al telefono la lettera della Pettinelli - Ecco, secondo me Aisha è una brava corista, non una interprete completa. Canta bene, ha una buona tecnica, sbaglia di rado. Ma poi? Cosa trasmette? Poco o nulla a mio avviso".

Ad ascoltare queste parole Aisha è rimasta di stucco, ma la Pettinelli ha affondato il colpo poco dopo: "La ascolti e pensi: 'Bravina, ma cosa mi ha lasciato? Ecco perché lancio un guanto di sfida su una canzone emotiva tra Albe e Aisha. E' indubbio che Aisha sia più dotata vocalmente, ma in questo guanto non è questa la cosa che conta. Voglio sentire l'emozione, voglio che mi arrivi qualcosa di intenso, che mi facciano venire la pelle d'oca. Non mi accontenterò di un saggio di tecnica vocale - ha concluso - Quello, appunto, me lo aspetto dalle coriste, non da chi si sta giocando la vittoria ad Amici".

? La prof Pettinelli lancia il suo guanto di sfida: Albe vs Aisha! Cosa pensate di questa sfida? #Amici21 pic.twitter.com/WCml2gr4UB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2022

Aisha prova 'Il diario degli errori e piange'

Dopo aver ricevuto il guanto di sfida Aisha corre in sala prove e si lascia travolgere dall'emozione mentre canta Il diario degli errori, di Michele Bravi: "Ci provo a parlare in maniera diretta, ma non ci riesco. Per dirti un concetto semplice ci metto tre quarti d'ora, per questo nei miei inediti ti sto dicendo delle cose ma non te le sto dicendo. Faccio proprio difficoltà. Questa cosa mi fa stare male - spiega in lacrime - Quando canto queste cose sto così, perché è quello che volevo dire e ci sono riuscita. Ci sto male, perché riesco a dire quello che voglio dire con questo e sono forzata dalle parole ad essere chiara e quindi ci riesco". Sarà contenta Anna Pettinelli a vedere tanta emozione, ma intanto sui social è polemica per le sue parole dure nei confronti di Aisha.