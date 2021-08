Amici, Anna Pettinelli non confermata? Lei risponde via social

La preparazione del cast della prossima edizione di Amici genera fermento nelle settimane che ne precedono la partenza: voci e supposizioni sui professori chiamati per preparare gli allievi del talent di Maria De Filippi si rincorrono e, dopo quelle riguardanti Arisa, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini arrivano anche riferimenti ad Anna Pettinelli. Stando ad un'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, sembrerebbe che la speaker abbia abbandonato il programma, ma la risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare con tanto di #nofakenews a corredo di un messaggio infastidito.

“Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”, ha scritto Pettinelli a corredo dell’immagine di tre scimmiette e la scritta: “La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo!”, eloquente concetto sull’infondatezza della notizia che la riguarda.

La replica di Arisa

Se Anna Pettinelli ha chiaramente smentito l'indiscrezione, Arisa si è invece fermata a rimproverare chi l’ha indicata come fuori dal programma di Maria De Filippi. La cantante ha quindi attaccato Dagospia con un post, senza però precisare se anche quest’anno la ritroveremo nel programma. "Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi" ha scritto in una storia Instagram.