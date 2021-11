Anna Pettinelli minacciata di morte dai fan di un cantante di Amici

Amici di Maria de Filippi è una colonna della programmazione Mediaset, con milioni di giovanissimi che ogni anno si affezionano a cantanti e ballerini, difendendoli sui social da critiche e tirate d'orecchie. Ne sa qualcosa Anna Pettinelli, storica voce di RDS nonché professoressa di canto del talent show, minacciata di morte su Twitter.

La rivelazione choc

Pettinelli ha rivelato quanto accaduto dallo studio de La Vita in Diretta, su Rai1, che la vede tutti i giorni opinionista. La 64enne conduttrice è stata minacciata per aver dato un voto basso ad uno dei ragazzi attualmente nella scuola. Pettinelli non ha fatto nomi, ma in tanti hanno pensato a LDA, figlio di Gigi D’Alessio a cui Anna ha dato zero, facendolo scoppiare a piangere dopo la puntata. Che siano stati i suoi fan a scatenarsi sui social, arrivando addirittura a minacciare di morte la professoressa Pettinelli?

Tra Anna e LDA non scorre buon sangue, con l'insegnante particolarmente dura nei confronti del giovane, tanto da suscitare puntualmente polemiche sui social. Ma il punto di non ritorno, evidentemente, è stato ora abbondantemente superato.