Amici, anticipazioni della decima puntata: due eliminazioni e due ingressi (tra cui la figlia di un cantate famoso)

Sarà una puntata molto movimentata quella che andrà in onda questa domenica, 20 novembre. Come sempre, anche il decimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante la settimana per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News, di quello che vedremo poi in puntata. Tra le novità più importanti la durata del programma: lo show inizierà come sempre alle 14:00 ma terminerà alle 16:00 e non alle 16:30. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 20 novembre 2022 di Amici 22

Nuovi ospiti per una nuova puntata: anche questa settimana non mancheranno i grandi nomi della musica e della danza italiana e internazionale. Partendo dal canto: Fabrizio Moro porterà sul palco di Amici "Senza di te" che uscirà venerdì. Un momento di dialogo e arte con il cantautore romano. A giudicare la sfida dei cantanti è stato chiamato Dardust compositore, produttore discografico e musicista italiano che ha collaborato alla realizzazione di hit come Riccione (The Giornalisti), Pamplona (Fabri Fibra), Magnifico (Fedez), Soldi (Mahmood). Il produttore ha assegnato un compito ai cantanti e tornerà tra un mese per ascoltare i loro lavori: il giudice ha lasciato 3 bit diversi e li ha 'donati' agli allievi che avranno la possibilità di scriverci sopra. Quando tornerà deciderà se produrre qualcuno dei pezzi. La musica è stata accompagnata dalle esibizioni di Samuele e Giulia Stabile.

Per quanto riguarda il ballo, a giudicare le sfide sono stati chiamati Garrison Rochelle, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato.

Le anticipazioni della puntata del 20 novembre di Amici 22: chi sono le due nuove concorrenti

Le prove di canto e ballo per la prima volta dopo settimane hanno portato a delle sfide con eliminazione in entrambe le discipline. Secondo le anticipazioni di Amici News sono due gli allievi che hanno abbandonato la 'casetta': la ballerina Claudia (di Raimondo Todaro) e il cantante Ascanio.

Ascanio si è posizionato ultimo nella classifica degli inediti giudicata da Dardust, quindi Lorella Cuccarini l'ha messo in sfida immediata e si è sfidato con Angelina Mango, la figlia del noto cantautore morto per colpa di un infarto, durante un concerto. Carlo di Francesco ha giudicato la sfida e l'ex prof ha nettamente preferito Angelina e così Ascanio ha dovuto abbandonare la casa.

Claudia invece è stata messa in sfida da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. L'allieva si è scontrata con Isobel, una ballerina australiana. A giudicarle Francesca Bernardini, che ha scelto Isobel: adesso la danzatrice dovrà scegliere tra Celentano e Emanuel Lo. Isobel Kinnear è molto attiva su Instagram e come si può vedere dal suo feed ha molta esperienza come ballerina, è molto versatile in quanto sa ballare sia latino sia modern.