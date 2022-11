Amici, anticipazioni puntata 27 novembre 2022: "Maria De Filippi mai così furiosa"

Domenica 27 novembre 2022 alle ore 14 Canale 5 trasmette l'undicesima puntata di Amici. Come sempre, anche stavolta la puntata è stata registrata durante la settimana, motivo per cui sono note le anticipazioni pubblicate dal profilo Twitter Amici News. Di certo al momento c'è che a giudicare la gara di canto sarà Irama, super ospite del giorno, insieme a Cristiano Malgioglio e alla compositrice e autrice Federica Camba. A valutare la gara di ballo la coreografa esperta di danze latino-americane Nancy Berti. Da qui in poi spoiler.

Le anticipazioni della puntata del 27 novembre di Amici

Nel corso della puntata un filmato ha annunciato un provvedimento disciplinare per i ragazzi. Il motivo sono le mancate pulizie in casetta. Quando nessuno degli allievi si è alzato in piedi per prendersi le proprie responsabilità, Maria De Filippi si è infuriata: "Era molto arrabbiata con tutti i ragazzi" riportano le anticipazioni che parlano di una lunghissima discussione portata avanti per gran parte della registrazione.

La conduttrice ha osservato che la classe potrebbe essere suddivisa in tre gruppi: quelli che fanno più del dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno niente. Al termine della ramanzina, davanti alla mancata assunzione di colpa dei ragazzi, gli insegnanti hanno deciso di mettere in sfida alcuni di loro. Rudy Zerbi ha messo in sfida immediata NDG, con l'approvazione di Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ha scelto Mattia, mentre Alessandra Celentano ha deciso per Gianmarco.

NDG e Mattia hanno vinto le rispettive sfide, invece per Gianmarco l'esito della sfida è stato congelato: solo Emanuel Lo ha votato per lui, Todaro ha preferito la sua sfidante Ginevra, mentre Celentano "ha strappato il suo bigliettino e chiesto tempo per meditare". Roman, in lacrime, ha detto di trovare ingiusta la decisione di mandare Gianmarco in sfida, trattandosi di uno degli allievi che fa di più in casetta. Rudy Zerbi gli ha quindi consigliato di prendersela con i compagni di gioco che, sapendo di essere colpevoli, non si sono alzati in piedi per prendersi le proprie responsabilità. Lo stesso Gianmarco ha affermato di non comprendere la decisione della sua maestra di mandarlo in sfida. La registrazione è andata avanti con la sfida immediata di NDG, che ha vinto contro Michelle. Successivamente Maria ha svelato chi sono gli allievi che partecipano con costanza alle pulizie della casa: Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon. I ragazzi, però, hanno tenuto a precisare che anche Federica e Ludovica si sono preoccupati di farle.

Aaron e Tommy, essendo tra i primi tre in classifica, si sono salvati dal provvedimento disciplinare. Con Piccolo G, si sono, però, assunti le proprie colpe. Federica, Ludovica, Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon sono salvi da ogni punizione.