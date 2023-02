Amici, le anticipazioni della puntata di domenica: spoiler, ospiti, gli allievi al Serale e due eliminazioni

Domenica 26 febbraio su Canale 5 andrà in onda una delle ultime puntate del pomeridiano di Amici, il Serale è sempre più vicino e per gli allievi si tratta dell'ultimo giro di boa. Chi passerà alla fase finale e chi no? Come sempre a partire dalle 14:00 andranno in onda le sfide di ballo e di canto degli allievi della scuola più amata d'Italia. Anche questa settimana la puntata è stata registrata e per questo motivo è possibile leggere le anticipazioni riportate sia dal profilo Twitter Amici News sia da Superguida tv. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 26 febbraio di Amici

Neanche questa domenica mancheranno gli ospiti e per questa domenica Maria De Filippi ha deciso di chiamare di nuovo in studio Giorgia che sarà la giudice della gara di canto. La cantante poi canterà il brano che ha portato a Sanremo: Parole dette male.

Per quanto riguarda invece la gara di ballo saranno presenti in giuria Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici

Gli allievi ammessi al Serale ancora non sono ancora stati scelti tutti e queste ultime due puntante saranno cruciali e fondamentali soprattutto per i cantanti perché solo Angelina Mango aveva ottenuto la maglia dorata. I prof di canto sono stati quindi sollecitati da Maria De Filippi a prendere delle decisioni.

Arisa ha deciso di assegnare le maglie ai suoi due pupilli: Wax e Federica. Entrambi hanno portato sul palco i loro due nuovi inediti: "Grazie" e "Scivola".

Piccolo G, cantante di Rudy Zerbi, ha ricevuto dei bellissimi complimenti da Giorgia, anche lei gli ha consigliato di cantare più che rappare, e alla fine dell'esibizione ha ricevuto una standing ovation. Chissaà se questo convincerà Rudy a dargli la maglia perché il prof ha dichiarato che al momento è ancora indeciso, sia per Aaron sia per lui.

Alla fine le maglie sono state date anche a Mattia, a Samu, Alessio.

Eliminati da Amici 22: chi deve abbandonare la scuola?

Nonostante Paky piacesse molto alla maestra Celentano è stato eliminato, è finito il percorso nella scuola anche per Mezkal il cui ingresso era stato fortemente voluto da Rudy Zerbi che gli ha consigliato di ripresentarsi ai casting l'anno prossimo. Da queste due decisioni è scaturita una discussione tra i professori in particolare perché secondo la maestra Celentano i suoi colleghi non si prendono le loro responsabilità e non dicono la verità ai loro alunni. Questi commenti erano indirizzati anche ai colleghi del canto, visto che Rudy e Alessandra sono spesso dalla stessa parte, e Arisa ha replicato affermando che "a casa sua ciascuno fa quello che vuole".