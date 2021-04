Le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di Amici

Come di consueto in questo Serale di Amici 20, ogni giovedì viene registrata l'appuntamento che andrà in onda il sabato. Tra eliminazioni, discussioni e alcune frecciatine tra la Maestra Celentano - Stefano De Martino e Lorella Cuccarini i ballerini e i cantanti in sfida stanno dando il loro meglio per costruirsi un futuro. Di seguito le anticipazioni della quarta puntata, in onda sabato 10 aprile, in prima serata su Canale 5.

La scorsa settimana l'eliminazione di Tommaso Stanzani, ballerino con un passato da pattinatore (molto bella la sua esibizione sui pattini, prima per la storia del programma ndr), ha sconvolto li pubblico e anche i suoi compagni d'avventura. Ma le sorprese non sono finite come neanche le polemiche sollevate soprattutto dalla nipote di Celentano che accusa i tre giudici, ma soprattutto Stefano De Martino e Stash (graziando il Principe Emanuele Filiberto) di votare "seguendo l'ormone".

Da qui in poi spoiler

Secondo le anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News e su Twitter anche da Amici News, nella puntata che andrà in onda domani, sabato 10 aprile, ci sarà una sola eliminazione e tutta canora a contendersi la vittoria Aka7even (Pettinelli-Peparini), Enula (Celentano-Zerbi) e Tancredi (Arisa-Cuccarini). Il primo a salvarsi sarà Aka7even che ancora una volta ha potuto tornare a sedersi, ma tra Enula e Tancredi chi uscirà?

La ballerina Giulia Stabile è, nuovamente, la vincitrice del Premio Tim.

? SPOILER ?



Una sola eliminazione.

Ballottaggio tra Aka, Enula e Tancredi.

Aka si salva.

Non si sa chi viene eliminato tra Enula e Trancredi.#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 8, 2021

Amci 20: gli ospiti della quarta puntata del serale

Grandi assenti gli ormai amati, quanto criticati, Pio e Amedeo: al loro posto l'imitatrice e comica Francesca Manzini. Ospite musicale della puntata Alessandra Amoroso.