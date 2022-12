Amici, anticipazioni della tredicesima puntata: una nuova eliminazione

Domenica 11 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento di Amici. Anche questa sarà una puntata movimentata dopo quella della scorsa settimana in cui sono stati presi nuovi provvedimenti disciplinari contro gli allievi. Come sempre, anche il tredicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante questa settimana per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata dell'11 dicembre 2022 di Amici 22

Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti sia dal lato del canto che da quello del ballo. Tornerà Emma Marrone che sarà chiamata a giudicare l'esibizione dei cantanti. Achille Lauro sarà l'ospite d'onore e porterà sul palco il suo nuovo singolo "Che sarà". A giudicare i danzatori Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Entrambe le gare hanno portato per gli allievi degli importanti premi.

Le anticipazioni della puntata dell'11 dicembre di Amici 22

Garrison, Veronica e Kleidi hanno dato i voti ai ballerini per stilare la classifica settimanale: al primo posto Isobel, poi Gianmarco e Ramon. I tre hanno convinto con le loro esibizioni e hanno ricevuto molti complimenti, a Veronica Peparini però sono piaciuti moltissimo Samu, Maddalena e Megan. Al primo ha detto che se facesse un provino con lei lo prenderebbe subito. Un grande complimento.

Il premio in palio però se lo contenderanno solo i primi tre: uno di loro avrà la possibilità di fare un'audizione per il videoclip di una pagina urban internazionale: solo uno ballerà nel videoclip World of Dance.

In questa puntata ci sarà un nuova eliminazione, dopo la doppia di due settimana fa. Già da qualche settimana la ballerina Ludovica sapeva di essere a rischio tra blocchi, paure e voti sempre molto bassi. Emanuel Lo, il suo professore, ha deciso di mandarla a casa poiché non ha trovato da parte di Ludovica una risposta alle richieste che lui le aveva mosso. Ludovica oltretutto è risultata ultima nella classifica generale che era stata richiesta da Alessandra Celentano.

La classifica generale dei ballerini di Amici 2022:

Isobel

Ramon

Samu

Maddalena

Gianmarco

Megan

Mattia

Rita

Samuel

Ludovica.

Inoltre è stato eliminato anche il banco del pubblico, novità che era stata introdotta per far rimanere nella scuola Asia.

Se per i ballerini il premio in palio è la partecipazione in un videoclip di caratura internazionale per i cantanti c'è invece la possibilità di collaborare con alcuni dei produttori più importanti in Italia. I primi tre in classifica vedranno i loro inediti prodotti da Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo e molti altri. La gara in questo caso era giudicata da Emma Marrone e i primi tre classificati sono: Angelina, Cricca e Piccolo G.

La classifica della puntata di domenica 11 dicembre dei cantanti:

Angelina

Cricca

Piccolo G

Wax

Aaron

NDG

Federica

Tommy

Niveo.