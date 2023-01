Amici, anticipazioni della sedicesima puntata: provvedimenti disciplinari, eliminazioni e un ritorno inaspettato

La puntata di Amici che andrà in onda il 15 gennaio 2023 sarà molto movimentata e in sei saranno a rischio per colpa di importanti provvedimenti disciplinari. Ci saranno anche due belle sorprese per degli ex allievi. Come sempre, anche il sedicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante questa settimana e per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata dell'8 gennaio 2023 di Amici 22

Nonostante la puntata si prospettasse, sicuramente già da prima della registrazione, molto complessa non potevano mancare gli ospiti d'onore. Questa domenica si esibirà con il suo ultimo brano, Casa Gigante, Deddy. Per lui sarà un ritorno a casa dopo il successo della scorsa edizione.

Come avevamo ipotizzato a tornare sul palco di Amici di Maria De Filippi è Deddy per presentare il suo ultimo brano intitolato Casa gigante. Un giudice particolare, per la prima volta ad Amici, che dovrà giudicare i cantanti è Alessandro Cattelan, storico presentatore di X-Factor e quindi sicuramente molto centrato nel ruolo. Per quanto riguarda il ballo tornano a giudicare Irma di Paola e Garrison Rochelle e il latinista Federico Leli. A giudicare le sfide, che saranno due, Francesca Bernabini e Federica Camba.

Tra gli ospiti della puntata anche la ballerina Rita, che è stata eliminata domenica scorsa. La danzatrice è stata chiamata in puntata perché è stata scelta per la borsa di studio donata dal New York Jersey Ballet. Per lei, proprio come per Serena lo scorso anno, la possibilità di andare a studiare in una delle migliori scuole di danza al mondo.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 15 gennaio 2022

La puntata si apre subito con i tasti dolenti ovvero la questione Capodanno e i provvedimenti disciplinari a carico di sei allievi che sarebbero i colpevoli di quanto successo la notte del 31 dicembre. Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono stati fatti entrare per ultimi e poi fatti accomodare sopra altrettanti sgabelli rossi.

Non è chiaro cosa sia successo, e proprio questo ha fatto sì che sui social si moltiplicassero le congetture e le illazioni, perché Maria e la produzione hanno scelto di non mostrare i filmati, che invece i prof hanno visto, di quello che è successo a Capodanno ed è stato specificato che "per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbero mai andati in onda". Tra tutti gli allievi Maria si sarebbe particolarmente arrabbiata con Wax, considerato il "capobanda", anche per come avrebbe risposto in puntata ad Arisa che stava spiegando come dalle immagini viste risultasse essere lui il capetto della situazione.

Cinque di loro sono stati mandati in sfida immediata, ma per Tommy Dali Rudy Zerbi, il suo giudice, aveva in mente un altro destino: l'eliminazione. Visti i numerosi richiami Zerbi ha deciso per l'eliminazione immediata dell'allievo e così Tommy ha dovuto abbandonare il programma.

Per quanto riguarda gli cinque: tre hanno superato incolumi le sfide, ma Samu ha visto la sua sfida congelata perché Francesca Bernabini non ha saputo scegliere tra lui e lo sfidante: quindi ha chiesto che i due possano fare una comparata che verrà giudicata la prossima settimana.

Visto il caso Capodanno Lorella Cuccarini ha avanzato una proposta che non era mai stata fatta nel programma: quello di chiedere che un allievo eliminato con la sfida potesse rientrare con un'altra sfida. Secondo Cuccarini se la questione 31 dicembre fosse uscita prima, i video sono stati visti solo dopo le registrazioni della puntata andata in onda la scorsa domenica, Cricca non sarebbe neanche uscito. Inoltre, l'eliminazione del concorrente ha suscitato numerose proteste sui social e quindi alla fine è stata data la possibilità a Cricca di riprovare a conquistare quello che era il suo banco e ci è riuscito eliminando Valeria (che aveva preso il suo posto la scorsa domenica).

In breve: Tommy Dali è stato eliminato da Rudy Zerbi; Valeria ha perso la sfida contro Cricca; Wax, Maddalena e NDG hanno sueprato le sfide dirette ma sono stati spediti in casetta e non hanno partecipato al resto della registrazione, Samu è a rischio eliminazione e scoprirà il suo destino prossima settimana.