Amici, anticipazioni della quattordicesima puntata: tre allievi a rischio eliminazione

Domenica 18 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento di Amici. Anche questa sarà una puntata movimentata non più per i provvedimenti disciplinari ma perché tre allievi scopriranno di essere a rischio. Come sempre, anche il quattordicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante questa settimana e per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata dell'11 dicembre 2022 di Amici 22

Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti sia dal lato del canto che da quello del ballo. Nessuno degli invitati di questa nuova puntata però si troverà al centro del palco per cantare un suo nuovo brano. Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa infatti sono stati chiamati da Maria solo per giudicare la gara cover dei cantanti. Grande spazio sarà lasciato agli allievi e alle loro letterine per "Babbo Natale", visto l'avvicinarsi delle feste.

A giudicare i ballerini invece Fabrizio Mainini: lui ha dovuto giudicare le coreografie interamente realizzate dagli allievi.

Le anticipazioni della puntata dell'11 dicembre di Amici 22

I tre super ospiti hanno stilato la loro classifica e anche in questo caso il primo classificato è stato scelto per un importante evento: cantare durante il concerto di Elisa all'Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre a Roma. A contendersi il premio Angelina, la figlia di Mango, e Wax. I due sono andati allo spareggio e alla fine a vincere è stata Angelina, lei avrà l'onore di esibirsi con Elisa. Rudy Zerbi ha però voluto congratularsi anche con Wax: entrambi sono stati molto bravi.

Purtroppo ancora una volta Niveo è risultato in ultima posizione, Lorella Cuccarini ha preso atto di ciò e infatti ha comunicato di aver una ragazza ai casting che le interessa molto.

Per quanto riguarda i ballerini anche per loro in palio la possibilità di ballare al concerto di Elisa. A vincere la sfida, giudicata da Fabrizio Mainini, è stata Isobel che ha ballato sulle note di Take me to Church. Al secondo posto Ramon con una versione pop dello Schiaccianoci. Secondo alcune voci Ramon sarebbe molto infastidito dal fatto che Isobel arrivi sempre in prima posizione.

Tre allievi rischiano il proprio posto nella scuola di Amici

Il primo a dichiarare espressamente che vorrebbe mettere in sfida qualcuno è stato Raimondo Todaro. Il prof ha chiesto a Samuel e Gianmarco di esibirsi. Sul primo ha dichiarato di tenere molto in considerazione il fatto che per i giudici esterni è sempre ultimo, per quanto riguarda il secondo a lui non è mai piaciuto. Per questo starebbe pensando di metterlo in sfida con una ballerina di nome Aurora.

La danzatrice è già nota a Todaro, la conosce da quando è bambina, ma nell'ultimo anno non si è potuta allenare correttamente per colpa di un infortunio. Quindi Raimondo starebbe capendo come lavorare con lei.

Anche Cuccarini ha espresso alcuni suoi dubbi riguardo a Niveo e starebbe prendendo in considerazione una cantante di nome Valeria: lei si è presentata con un suo inedito, "Suona la stanza". La ragazza piace molto anche a Arisa.

Infine Emanuel Lo ha chiesto a Megan e Rita di esibirsi perché vuole decidere chi delle due mandare a casa per far entrare, e quindi assegnare il banco, a Vanessa. Rita in particolare non si è sentita toccata dalla critica, perché l'unico vero giudizio che le interessa è quello della maestra Alessandra Celentano. A questo suo discorso si è collegato Rudy Zerbi che le ha fatto i suoi complimenti: "Finalmente qualcuno dice quello che pensa davvero". Nessuna decisione sarebbe stata presa nel corso della puntata, ma i tre sono fortemente a rischio.