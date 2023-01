Amici, le anticipazioni della diciassettesima puntata: tutto tace sul Capodanno-gate e nuovi allievi al Serale

Domenica 22 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Amici. Superato il grande caso Capodanno, gli allievi devono far valere la propria arte per poter accedere al Serale. Anche il diciassettesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante la settimana e per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 22 gennaio 2023 di Amici 22

Domenica non mancheranno gli ospiti: ad esibirsi dal palco di Amici ci sarà Ernia che canterà Bella fregatura, il suo ultimo singolo. Per giudicare invece le prove di ballo e canto ci saranno nomi noti del mondo dello spettacolo. A dare i propri voti ai cantanti Maria De Filippi ha chiamato l'amico e collega Gerry Scotti. Per i ballerini saranno tre gli esperti: Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 22 gennaio 2022

Se la scorsa domenica sarà ricordata come una puntata con tanto di fuochi d'artificio, quella che vedremo domenica sarà sicuramente più tranquilla. Il tema Capodanno non sarà neanche più menzionato se non per quanto riguarda Samu che si era visto congelare la sfida per la troppa indecisione dal parte della giudice che aveva richiesto la possibilità di vedere gli sfidanti in una prova comparata.

Al momento Samu è ancora un allievo della scuola di Amici, ma per lui le sfide non sono finite: la sfida è stata interrotta, dopo che Samu e Paky avevano ballato una comparata di hip hop e una di modern, da Alessandra Celentano che ha richiesto l'ingresso nella casa, con un'aggiunta di un banco in più, di Paky. Settimana prossima Samu dovrà affrontare una nuova sfida.

Secondo le anticipazioni Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata con Samu perché mentre stava ballando l'avversario si sarebbe tolto la maglietta, gesto che durante le prove non aveva fatto e a quanto pare non posso essere apportate modifiche rispetto a quello che è stato fatto in prova.

Per cantanti e ballerini la produzione aveva messo in palio due premi: ballare al concerto di Achille Lauro e registrare un videoclip. Il ballerino che si è aggiudicato la possibilità di salire sul palco con il cantautore è Samu, la prova è stata giudicata da Garrison; il cantante che potrà registrare il videoclip della sua canzone con Giacomo Triglia è Cricca.

Serale di Amici 2022: assegnata una nuova maglia

È stata di nuovo Alessandra Celentano ad assegnare la magia che dà accesso al Serale di Amici. Dopo la decisione di dare la felpa color oro a Ramon ecco che la maestra di danza ha scelto di portare con sè anche Isobel. La ballerina australiana da quando ha fatto il suo ingresso nella casa ha ottenuto moltissimi consensi, proprio come Angelina Mango (le due sono entrate nella stessa puntata).