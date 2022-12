Amici, anticipazioni della dodicesima puntata: nuovi provvedimenti disciplinari

Domenica 4 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Amici. Sicuramente sarà un appuntamento abbastanza acceso visti i numerosi provvedimenti presi dai prof, e i rimproveri della produzioni e di Maria De Filippi, per colpa del disordine e dello sporco nella casetta degli allievi. Come sempre, anche il dodicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante la settimana per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata del 4 dicembre 2022 di Amici 22

Anche questa settimana non mancheranno dei super ospiti, con anche un tocco natalizio. La prima ospite del programma sarà Emma Marrone che presenterà il suo Sbagliata, ascendente Leone. La cantautrice è nata proprio grazie a Amici ed è rimasta molto legata al programma di Maria De Filippi.

Dopo di lei Il Volo porterà lo spirito natalizio in studio cantando "So this is Christmas". A loro è stato anche affidato il compito di giudicare la prova di canto.

Per quanto riguarda il ballo, a giudicare i danzatori sarà proprio una ex allieva del programma e ballerina particolarmente amata da Alessandra Celentano: Anbeta Toromani.

Le anticipazioni della puntata del 4 dicembre di Amici 22

La puntata di domenica è particolarmente attesa perché saranno svelati i provvedimenti presi da Zerbi e Todaro contro i loro allievi per non essersi impegnati abbastanza per mantenere la casetta pulita. Arisa anche questa settimana si è esibita e questa volta per accompagnarla è stata scelta Maddalena.

Tra le novità più grandi offerte dal programma ai ragazzi quella di poter partecipare al concerto di Capodanno di Canale 5: la produzione ha dato la possibilità a tutti di esibirsi e secondo la classifica finale stilata dai giudici sono emersi i vincitori: per il canto saranno Cricca e Angelina, per il ballo Rita. Inoltre grazie alla vittoria della prova di RTL per gli inediti Niveo ha vinto la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona a Capodanno per il concerto organizzato proprio dalla radio.

Il caso pulizie in casetta si concludera questa domenica: Lorella Cuccarini si è andata ad aggiungere a Todaro e Zerbi e aveva deciso di togliere la maglia a Niveo e Ndg, infatti i due non entrano subito in sudio, sarà poi Cuccarini a ridare loro le maglie, ma che per punizione dovranno fare due turni straordinari di pulizie la mattina presto. Per Ndg Wax, Piccolo g e Tommy Dali la situazione però si complica: il gruppetto sarebbe uscito quando non doveva dalle prove generali, il primo ad uscire sarebbe stato Ndg, secondo quanto detto dal ragazzo aveva bisogno d'aria perché aveva un attacco di panico. A quel punto Maria è intervenuta per sottolineare che prima avrebbe dovuto chiedere aiuto, invece di uscire senza dire nulla. Per questo motivo Lorella di nuovo gli toglie la maglia e Rudy ha invece chiesto che i suoi allievi venissero messi in sfida.

Arisa ha invece deciso di non prendere provvedimenti contro di lui ma gli ha consigliato fortemente di non fumare e lui avrebbe detto di voler smettere.

Per quanto riguarda le punizioni, Rudy Zerbi ha deciso di essere particolarmente duro con i suoi allievi: i due dovranno scegliere se presentare la prossima settimana o il loro nuovo inedito o se partecipare al compito affidato da Dardust, in cui dovevano mettersi in gioco e scrivere un brano su uno dei tre bit realizzati dal noto produttore. Nessuno degli allievi è stato eliminato, nonostante i numerosi provvedimenti.