Amici, anticipazioni della quindicesima puntata: eliminazioni, nuovi ingressi e la prima maglia del Serale

La puntata di Amici che andrà in onda l'8 gennaio 2023 sarà molto movimentata non più per i provvedimenti disciplinari ma perché ci sarà un vero e proprio ricambio tra gli allievi: tre nuovi ingressi e ben due eliminazioni. Come sempre, anche il quindicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrato durante questa settimana e per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da SuperGuidaTv, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della puntata dell'8 gennaio 2023 di Amici 22

L’8 gennaio ci saranno ospiti che giudicheranno le sfide per il serale: Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia per la parte musicale, Rossella Brescia giudicherà le sfide di ballo.

AkaSeven tornerà da Maria per presentare il suo nuovo singolo esibendosi al pianoforte, il titolo del brano è Non piove più

Tre nuovi allievi: chi sono

Nella puntata prima di Natale tre nuovi allievi sono arrivati ad Amici, rimarranno o ci saranno eliminazioni? I prof hanno voluto far esibire i ballerini Megan, Rita, Gianmarco e Samuel ed è sembrato chiaro che questi quattro fossero a rischio, nella prossima puntata scopriremo le decisioni dei giudici.

La prima ad esibirsi è Valeria che aspetta dalle vacanze di Natale il verdetto se potrà rimanere o no nella scuola. Cuccarini chiede per lei un nuovo banco perché se fosse rimasta avrebbe dovuto lasciare il programma Niveo, ma quest’ultimo, durante le vacanze natalizie, è migliorato molto dimostrando di meritare il posto e di non tornare a casa. Zerbi e Celentano sono gli unici a votare a sfavore e si accendono le discussioni: secondo Zerbi Lorella ha così troppi banchi (cinque) e, in vista del serale, deve prendere decisioni più drastiche. Per Vanessa viene fatta la stessa richiesta da Emanuel Lo e viene accettata.

Aurora ha avuto un problema al ginocchio, riferisce Raimondo, e quindi viene scelta un’altra ballerina: Eleonora che si esibisce su Bella Ciao in versione remixata. Una volta finita l’esibizione si aggiunge (come per Valeria e Vanessa) un nuovo banco anche per lei.

Pronta la risposta negativa di Rudy che propone di rinominare Amici 22 in Più banchi per tutti. Anche Celentano dice di essere contraria all’ammissione di Eleonora. Gli altri giudici non sono dello stesso parere, quindi la ragazza, una volta finita la quarantena, entrerà nella casina.

Amici: il primo allievo al Serale, chi è

Domenica ci saranno due gare, una di ballo e una di canto, per sancire chi andrà al serale. Nella gara di canto vince Angelina, in quella di ballo vince Maddalena, ma nessuna delle due vince la maglia. Le due potranno provare di nuovo.

La Celentano decide di dare la maglia e l’accesso al serale a Ramon dicendo che aveva già le idee chiare da queste vacanze prendendo anche la decisione di eliminare Rita. Si accende anche qualche discussione tra i prof.

Per quanto riguarda il canto Angelina si è esibita con Voglia di vivere e pur arrivando prima e ottenendo così la possibilità di accedere al Serale ha voluto sottolineare che fosse scorretto che lei avesse avuto la possibilità prima degli altri visto il suo recente ingresso nella scuola.

Amici, gli eliminati della puntata dell'8 gennaio 2023

Alessandra Celentano ha voluto vedere la classifica dei voti dati in puntata dai professori. Da qui ha scoperto che due dei suoi (Gianmarco e Rita) erano nelle ultime posizioni. La maestra ha pertanto deciso di eliminare Rita e Niveo ha pianto molto per questo. Maria De Filippi ha spiegato a Rita che Alessandra Celentano l’ha sempre reputata un ottimo elemento e stimata. La sua eliminazione è stata dovuta ad una questione legata al programma.

Rudy Zerbi invece ha voluto vedere la classifica dei voti dati dai prof e la classifica degli streaming. Cricca risultava ultimo su Spotify e nei voti dei prof terzultimo. Zerbi ha pertanto scelto di mandarlo in sfida e il cantante è stato eliminato. Per i ragazzi l’eliminazione di Cricca è stato un duro colpo. Tutti si sono messi a piangere.

Cricca ha cantato due suoi inediti: Supereroi e Se mi guardi così ed è uscito a testa alta. In primis è sembrato sorridente e volenteroso nel trasmettere positività agli altri. Immancabile poi un po' di rabbia che ha sfogato contro Rudy perché lo ha messo in sfida nonostante i suoi progressi, alla fine saluta tutti con un abbraccio, anche Zerbi.