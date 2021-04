Le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata di Amici

Due nuovi ospiti e tre concorrenti al ballottaggio, chi si salverà? Ecco le anticipazioni sulla puntata del Serale che andrà in onda sabato

Questo sabato un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Come ogni giovedì è stata registrata la puntata del Serale che andrà in onda il 24 aprile su Canale 5. I social e il web si popolano di anticipazioni e spoiler su eliminati, sfide e commenti.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale

Anche in questa puntata sarà eliminato un solo allievo, in tre arriveranno al ballottaggio ma solo due accederanno alla settima puntata. Secondo quando scritto da Il Vicolo delle news, a scontrarsi nella lotta finale sono stati Deddy, Raffaele e Samuele. Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, i tre giudici, hanno deciso di salvare subito il ballerino di Peparini-Pettinelli e lasciare all'ultimo scontro i due cantanti.

Come sempre la produzione di Amici ha scelto di comunicare l'eliminato in casetta, così da ridurre al minimo la possibilità che venga annunciato prima della messa in onda. Chi si salverà tra Deddy e Raffaele?

Amici: gli ospiti della sesta puntata del Serale

Come in ogni puntata gli ospiti saranno due, sabato sera si esibiranno, come riporta il sito Quello che tutti vogliono sapere, Nino Frassica e Annalisa che canterà Dieci la canzone di Sanremo 2021.