Amici, le anticipazioni della sesta puntata: tra spoiler, ospiti e nuovi amori

Torna l'appuntamento settimanale con le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda questa domenica, 30 ottobre, dalle 14:00. Come di consueto lo show è stato registrato mercoledì e quindi sono disponibili già alcuni spoiler, pubblicati dal profilo Twitter Amici News, i nomi degli ospiti e ovviamente anche alcuni dei momenti clou che andranno in onda nel fine settimana. Attenzione da qui in poi spoiler.

Gli ospiti della sesta puntata di Amici in onda il 30 ottobre

Anche questa domenica grandi nomi della musica e del ballo sono stati ospiti del programma. Grande ritorno a casa per Alex, che presenta in studio il suo nuovo singolo Mano Ferma. Poi i Coma Cose che canteranno Chiamami e poi, ciliegina sulla torta per gli allievi di canto, sarà Nek a giudicarli nella sfida delle cover andando così a formare la classifica grazie ai suoi voti.

Il peggiore è stato Ndg, con 6,5, e Nek avrebbe giustificato così la sua motivazione: "Sembra aver cantato solo per se senza coinvolgere il pubblico". Il cantante poco dopo ha cantato il suo inedito, Fuori, e Lorella Cuccarini gli ha riconsegnato la maglia. L'allievo però era molto dispiaciuto del giudizio dato da Nek e così l'artista ha chiesto se lo poteva abbracciare.

I ballerini sono stati invece giudicati dalla nota étoile Eleonora Abbagnato, anche i suoi voti sono andati a formare una classifica nella quale è risultato ultimo Mattia che si era esibito, come richiesto da Alessandra Celentano, in una coreografia hip hop. Raimondo Todaro gli ha prontamente restituito la maglia.

Le anticipazioni della puntata di Amici tra sfide sul sex appeal e nuovi amori

Gianmarco, Ramon e Mattia si sono dovuti esibire in una gara d'improvvisazione sul sex appeal e sono stati giudicati da Sebastian. Il primo ha ballato per Megan, il secondo per Alessandra Celentano e il terzo per Maddalena. I tre dovevano sedurre la persona scelta e non è stato un caso che Mattia abbia scelto Maddalena in quanto tra i due ci sarebbe del tenero e infatti in studio si sono scambiati un bacio di scena. Quel momento è stata l'occasione per la regia di mandare un filmato in cui si vedono dei baci tra di loro: sarebbero quindi la seconda coppia nata nella casetta di Amici, dopo Rita e Niveo.

La questione Asia e Raimondo Todaro ha finalmente trovato una quadra: la ballerina rimarrà nella scuola grazie al banco del pubblico e i suoi prof saranno i professionisti di Amici Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi. Rita ha superato al sfida voluta da Emanuel Lo e Alessandra Celentano ha preso le difese della sua allieva spiegando che per lei è più difficile esternare e essere libera nell'espressione a causa della dislessia e di altre problemi: lei quando balla tiene deve tenere il tempo e contare i passi. Mastra e allieva stanno però lavorando su questi aspetti e Emanuel Lo non doveva quindi metterla in sfida, prima di lei ci sono altri ballerini che lo meritavano di più.

Il ballo per le donne in Iran

Domenica i telespettatori potranno vedere un omaggio alla libertà e alle donne in Iran. A ballare saranno Giulia Stabile ed Elena D’Amario che eseguiranno una coreografia per esprimere la loro vicinanza e il sostegno a chi si sta battendo per la libertà: alla fine si sono tagliate, così come hanno fatto altri vip, una ciocca di capelli.