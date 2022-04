Amici, quarta puntata: l'omaggio a Piero Sonaglia, le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler

Il quarto appuntamento con il serale di Amici andrà in onda il 9 aprile e come sempre le riprese della puntata si sono svolte il giovedì sera. Da ieri quindi sono molte le informazioni che girano in rete su cosa accadrò, quali saranno gli ospiti e chi sarà eliminato dal talent di Maria De Filippi.

I ragazzi si sono sfidati come sempre tra canto e ballo, non sono mancate le discussioni tra i prof e anche un momento molto toccante.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della quarta puntata del serale, in onda il 9 aprile

Una puntata ricca di emozioni. Il primo pensiero è stato rivolto a Piero Sonaglia. Un lungo applauso ha salutato lo storico volto del programma, Maria De Filippi in particolare ha voluto che venisse inquadrato un cartellone a lui dedicato. Un momento molto toccante. Secondo quanto riporta il profilo Twitter Amici News Maria avrebbe anche pronunciato la frase che diceva sempre Sonaglia, "Facciamola precisa", e a fine registrazione avrebbe mandato un bacio al suo collega e amico.

? C’è stato un momento per Piero all’inizio della puntata con un bellissimo applauso e Maria ha chiesto di inquadrare un cartellone dedicato a lui ?#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 7, 2022

Ha anche mandato un bacio a Piero alla fine della registrazione e all’inizio ha detto: “facciamola precisa, come faceva lui” #amicispoiler https://t.co/IEt5p5OVtG — DARK G ? (@_ghanneliuss_) April 7, 2022

Dopo questa parentesi è iniziata la puntata vera e propria. Stash è tornato tra i giudici in presenza. Nunzio e Luigi sono stati i protagonisti della serata. Il ballerino latino americano ha ormai conuistato il pubblico con le sue lezioni alla maestra Celentano, il cantante ha invece vinto un bellissimo guanto di sfida che vedeva coinvolti lui e Alex. I due si sono sfidati sulla canzone "Signor Tenente" di Giorgio Faletti e l'interpretazione di Luigi ha messo tutti d'accordo.

Gli ospiti del serale di Amici

Due gli ospiti: l'ormai suepr coach Nino Frassica con i suoi allievi senio e Sangiovanni che ha cantato la sua nuova canzone "Cielo dammi la luna".

Chi sono gli eliminati della quarta puntata del serale di Amici?

Chi sono gli eliminati della quarta puntata di Amici? Secondo quanto riporta Amici News, sono due. La prima eliminata sarebbe Aisha Maryam: la pupilla di Lorella Cuccarini che è stata scelta anche dagli One Republic per un duetto nella loro nuova canzone "Sunshine".

Al ballottaggio finale sono invece finiti Nunzio Stancampiano e Crytical, allievi di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Con la sorpresa dei presenti ad essere eliminato sarebbe stato Crytical, nome d'arte di Francesco Paone.