Amici, terza puntata del serale: Stash assente per il covid, Todaro e Celentano litigano ancora, due eliminati

Il cantante dei The Kolors, Stash, è risultato positivo al covid e per questo motivo non è stato presente alla registrazione della terza puntata del Serale di Amici. A dare l'annuncio della positività era stato lo stesso cantante sui social: “Positivo al Covid. Quarantena for me”, aveva scritto.

In anticipo rispetto al consueto giovedì, ieri sera è stata registrata la nuova puntata di Amici, che andrà in onda il 2 aprile. Vista la mancanza di Stash la produzione, secondo gli spoiler riportati da alcuni profili su Twitter, avrebbe permesso al giudice di collegarsi da casa. Questa non sarebbe la prima volta che accade, già durante il pomeridiano venivano collegati da remoto i prof che erano risultati positivi.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della terza puntata del Serale, in onda il 2 aprile

Sarà una serata movimentata quella del 2 aprile. Sulla sedia rossa, al posto di Stash, secondo quanto riporta il profilo Twitter AmiciNews si sederà Sabrina Ferilli, amica di Maria de Filippi e ospite molto amata nel programma.

Oltre a lei l'immancabile disturbatore Giovannino di Tu si que vales e poi Fabrizio Moro che canterà per il pubblico e gli allievi del talent. Ospite ormai fisso del Serale è Nino Frassica con i suoi Amici Senior.

? STASH HA IL COVID: AL SUO POSTO ENTRA SABRINA FERILLI ?#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022

? PRESENTE ANCHE NINO FRASSICA CON AMICI SENIOR ?#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 30, 2022

Gli eliminati della terza puntata del Serale di Amici 2022

Il primo eliminato ufficiale sarebbe il ballerino di Veronica Peparini John Erick, che avrebbe perso la gara contro Crytical e Albe. A finire poi al ballottaggio a fine puntata saranno, sempre secondo le anticipazioni, Leonardo e Nunzio, i due di latino americano scelti da Raimondo Todaro. I due sono spesso confrontati con guanti di sfida. E parlando proprio delle gare scelte dai prof ecco che anche i professori hanno dovuto mettersi in gioco sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini: Celentano e Zerbi si sarebbero esibiti in una parodia del brano, con tanto di parrucca bionda, che non ha convinto i giudici e che ha portato alla vittoria il suo Cuccarini-Todaro. Serena ha vinto di nuovo la prova Tim.

Il clima tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non accenna a raffreddarsi e i due si sarebbero scontrati nuovamente, questa volta per una coreografia di Michele.