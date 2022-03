Amici, prima puntata del serale: eliminati, ospiti, spoiler. E la "gelosia" di Todaro per Rudy

Sabato sera andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici, come di consueto è stata registrata il giovedì, solo l'ultima puntata del Serale sarà in diretta. Da ieri sera quindi circolano su Twitter le prime anticipazioni, le sfide, chi rischia l'eliminazione e anche gli ospiti. I giudici sono gli stessi dell'anno scorso, ma in realtà erano già stati confermati: Stefano De Martino, Filiberto di Savoia e Stash.

(Da qui in poi Spoiler)

Gli ospiti

Secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle news i super ospiti della prima puntata sono saranno la cantante Elisa e il comico Nino Frassica: il nome della cantautrice circolava già da qualche giorno, sorpresa invece la partecipazione del comico.

Maria De Filippi e la redazione di Amici hanno organizzato un gioco per decidere l'ordine delle sfide. Hanno utilizzato l'Oreo Challange: i giudici si sono sfidati tra di loro per decidere chi poteva iniziare. Emanuele Filibero ha vinto ed ha pescato il gruppo capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La cosa divertente è che vedremo una sfida anche tra i giudici, non solo tra gli allievi, a scontrarsi sono stati Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano, i primi hanno vinto.

Gli eliminati della prima puntata del Serale di Amici 2022

Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini: questa la prima sfida. I primi hanno vinto e quindi al ballottaggio sono finiti Albe, Dario e Alice. Dario e poi Albe si sono salvati, la prima eliminata è stata Alice.

È stato poi lanciato il primo guanto di sfida, Carola e Michele contro Christian e Serena non c?è stato, ma gli allievi non lo hanno portato in scena poiché considerato non equo.

La seconda sfida a squadre ha visto i vincitori scontrarsi con Todaro-Cuccarini: a vincere di nuovo Rudy e Alessandra. Al Ballottaggio quindi sono finiti Christian, Sissi e Nunzio. Sissi e Nunzio si sono salvati subito, Christian è finito al ballottaggio finale.

La terza sfida ha visto scendere in campo di nuovo Celentano-Zerbi e Todaro-Cuccarini: sono stati i secondi a vincere e al ballottaggio sono andati Lda, Leonardo e Gio Montana. Lda salvo, come anche Leonado. Gio Montana si è trovato al ballottaggio finale con Christian.

Il secondo eliminato sarà svelato solo a fine della puntata che andrà in onda il sabato.

La gelosia di Raimondo Todaro

Durante la puntata ci sono stati sia momenti divertenti sia i primi scontri. Raimondo Todaro, che lo ricordiamo è sposato con la ballerina professionista Francesca Tocca, ha regalato un cannocchiale a Rudy Zerbi ironizzando sul fatto che il collega osservi sempre con grande attenzione Tocca quando balla.

Tra i concorrenti Lda è stato il più acclamato in studio, Luigi e Serena hanno conquistato i giudici, ma Carola è la preferita di FIliberto.

Amici News, pagina di Twitter che riporta anticipazioni e curiosità sul programma, una "talpa" ha riferito che i tre giudici hanno difeso Serena dalle critiche della maestra Celentano, soprattutto Stefano De Martino.