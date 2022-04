Amici, quinta puntata: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler

La quinta puntata del Serale di Amici 2022 andrà in onda sabato 16 aprile, come sempre dopo le registrazioni vengono rese note le prime anticipazioni su cosa vedremo a partire dalle 21.circa. Come sempre a dare le informazioni sulla registrazione sono il profilo Twitter di Amici News e il Vicolo delle news. Scopriamo chi saranno gli ospiti di sabato sera, gli eliminati e cosa succederà.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della quinta puntata del serale, in onda il 16 aprile

La prima manche del serale ha visto sfidarsi le squadre di Pettinelli-Peparini e Zerbi-Celentano. Viene richiesto il guanto di sfida della versatilità, tra Dario e Michele, che prevede due pezzi di modern e uno di hip hop che è stato vinto da Michele.

Per la prima volta dall'inizio del serale le eliminazioni non saranno due ma una sola e Dario è stato il primo a finire al ballottaggio finale.

Nella seconda manche si sono sfidati Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro. Alla fine di questa gara ad andare al ballottaggio è Serena.

Nella terza sfida la squadra di Zerbi-Celentano perdono contro Cuccarini-Todaro e al ballottaggio di squadra vanno Carola, Lda e Luigi, quest'ultimo però viene salvato subito. Al ballottaggio finale con Dario e Serena va Carola.

Gli ospiti del serale di Amici

Gli ospiti del quinto serale di Amici sono i Follya, ovvero gli ex Dear Jack. Il primo gruppo ammesso al talent di Maria De Filippi nel 2013. Nel 2015 dopo aver partecipato a Sanremo si separarono, ma adesso sono tornati insieme, ma con membri divesi: l'unico rimasto è il frontman Alessio Bernabei.

Chi sono gli eliminati della quarta puntata del serale di Amici?

Come già spiegato in questa puntata ci sarà un solo eliminato e la sfida si svolgerà, ovviamente, a fine serata. A battersi per il posto nel talent: Dario, Carola e Serena.

Serena è stata salvata e quindi lo scontro finale c'è stato tra Dario e Carola. Secondo le anticipazioni sarebbe proprio Carola a dover abbandonare la scuola.