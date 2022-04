Amici, settima puntata: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler

Continuano le sfide a colpi di ballo e canto nel serale di Amici. Sabato 30 aprile andrà in onda la settima puntata, la cui registrazione si è svolta mercoledì pomeriggio, come di consueto sono già disponibili alcune anticipazioni che raccontano cosa andrà in onda questo sabato a partire dalle 21:30. Ovviamente non mancheranno gli scontri tra prof, i guanti di sfida e i momenti di intrattenimento che rendono il programma molto divertente.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della sesta puntata del serale, in onda il 30 aprile

Come ha anticipato il profilo Twitter Amici News, le manche saranno sempre tre e ci sarà un solo eliminato. Al termine delle manche ci sarà un allievo che andrà al ballottaggio finale.

Sarà una serata particolarmente felice per Luigi, il cantante infatti, secondo Amici News, sarà il vincitore del Premio Tim. Tra la novità annunciate anche quella che presto dovrebbero uscire i nuovi inediti dei cantanti.

Immancabile la sfida dei prof in cui Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, questa volta a trionfare sarebbe stata la coppia formata da Zerbi-Celentano.

Raimondo Todaro, sempre secondo Amici News, sarebbe stato particolarmente pungente nei confronti del danzatore di Alessandra Celentano. Il professore, riferendosi alla sfida di Michele contro Sissi, avrebbe affermato che nel caso in cui il ballerino avrebbe vinto sarebbe stato solo "per culo". Questa affermazione avrebbe molto offeso il giovane allievo.

Todaro nell’ultima sfida Sissi vs Michele prima che venisse ripetuta ha detto che Michele nel caso avrebbe vinto solo per culo e Michele se l’è presa #Amici21 #Amicispoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 27, 2022

Gli ospiti del serale di Amici

Lo scorso sabato Stash ha lasciato la poltrona da giurato per esibirsi con i Teh Kolors al centro studio, secondo le anticipazioni l'ospite della serata questo sabato dovrebbe essere Ghali.

Immancabile Nino Frassica con il suo Amici Senior.

Chi sono gli eliminati della settima puntata

A finire al ballottaggio saranno, secondo il profilo Twitter di Amici News, Albe, Nunzio e Luigi. L'ultimo è stato il primo ad essere salvato, gli altri due si sono sfidati a colpi di canto e ballo per poi ricevere il verdetto finale nella casetta.

Secondo gli spoiler a dover lasciare il programma sarà il latinista Nunzio Stancampiano.