Amici, settima puntata del serale: eliminati, ospiti e anticipazioni

Sabato 29 aprile andrà in onda in tv una nuova puntata di Amici. Gli allievi della scuola dovranno dimostrare ancora una volta il loro talento nel canto e nel ballo per cercare di aggiudicarsi la vittoria finale. Ovviamente non mancheranno i confronti-scontri tra i prof, ma anche con i giudici. Di seguito le anticipazioni dello show campione di ascolti condotto da Maria De Filippi su Canale 5, con tutti gli spoiler del caso.

Gli allievi di Amici ancora in gara

Gli allievi ancora in gara nella scuola di Amici:

Aaron e Isobel: squadra Zerbi - Celentano;

Angelina, Cricca, Maddalena: squadra Cuccarini - Emanuel Lo;

Wax, Federica e Mattia: squadra Arisa - Todaro.

Anticipazioni Amici in onda il 29 aprile

Dopo la gara di abilità a cui sono stati sottoposti i giudici, Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, che hanno dovuto prima ballare e poi sfilare tenendo in equilibrio sulla testa dei libri, è partita la sfida tra le squadre.

I primi a sfidarsi sono stati i gli Zerbi-Cele e i CuccaLo. Inevitabile uno scontro tra Alessandra e Emanuel in seguito delle esibizioni di Isobel e Maddalena, questa volta il guanto di sfida era sull'interpretazione. A perdere è stata la formazione dei CuccaLo e quindi al ballottaggio sono finiti Maddalena e Cricca, il cantante ha perso la sfida e quindi sarà lui a combattere per rimanere nella scuola.

Nella seconda manche si sono sfidati Zerbi-Cele e i TodArisa. In questa sfida Wax ha scritto delle barre sulla canzone Quelli che ben pensano e ha indirizzato le sue parole ai giornalisti che lo stanno duramente criticando. Malgioglio quindi gli ha consigliato di non prendersela perché fanno solo il loro lavoro, a questo punto sia Arisa che Maria sono intervenute: la prima ha spiegato che lui se la prende per alcuni commenti offensivi, la conduttrice ha invece sottolineato che lui rimane male dei commenti che vanno a toccare il suo vissuto.

A perdere gli Zerbi-Cele e così al ballottaggio finisce Aaron. Purtroppo Isobel ballando "Girls who run the world" e si è infortunata al braccio ed è dovuta uscire per andare dal fisioterapista.

Ultima manche: CuccaLo e TodArisa, perde la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Maddalena finisce al ballottaggio.

La sfida tra professori come sempre non poteva mancare: il tema era l'emozione. Alessandra e Rudy hanno puntato sulla paura e hanno interpretato Mano e Mercoledì della famiglia Addams, Arisa e Todaro hanno cantato e ballato Emozioni di Lucio Battisti (Raimondo si è esibito con Giulia Stabile), Cuccarini Lo si sono sbizzarriti con una coreografia molto sexy.

Chi è l'eliminato della settima puntata di Amici?

A sfidarsi per la mantenere il proprio posto nella scuola sono stati Maddalena, la prima a essere stata salvata senza neanche la necessità di ballare, Cricca e Aaron. I due cantanti sapranno il verdetto finale in casetta quindi per scoprire, con certezza, chi dovrà lasciare la scuola di Amici dovremo aspettare la puntata di sabato. Secondo gli spoiler di Amici News l'eliminato della settima puntata di Amici sarebbe Cricca.

Gli ospiti della settima puntata di Amici

Nella settima puntata di Amici torna, per la seconda volta, Enrico Brignano che come sempre farà ridere e scherzerà con i giudici, i prof e anche il pubblico. Per la parte canora tornerà sul palco di Amici una delle pupille di Maria De Filippi: Emma Marrone che canterà il suo nuovo inedito "Mezzo mondo".

Alcune immagini in anteprima della settimana puntata del serale di Amici