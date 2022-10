Amici, le anticipazioni della quarta puntata: ospiti e spoiler

Come di consueto la puntata che andrà in onda la domenica pomeriggio di Amici è stata registrata di mercoledì e sono quindi disponibili le anticipazioni su quello che vedremo su Canale 5 a partire dalle 14:00. Da qui in poi saranno presenti spoiler, quindi se non volete anticipazioni sulla quarta puntata interrompete la lettura qui.

Gli ospiti della quarta puntata di Amici 2022

Domenica tornerà sul palco di Amici Sangiovanni che presenterà il suo nuovo singolo Fluo in uscita il 7 ottobre 2022 come ha annunciato lo stesso cantante su Instagram. L'ex concorrente di Amici, arrivato secondo due anni fa (ricordiamo che vinse la ballerina Giulia Stabile, sua fidanzata) torna a casa, questa volta da ospite. Poi Diana Del Bufalo che pubblicizzerà il musical di cui è protagonista "Sette Spose per Sette Fratelli". E infine la cantante Giorgia, che avrà il compito di giudicare gli aspiranti cantanti.

Tra gli ospiti anche Little Phil che ha avuto il compito di assegnare i voti ai ballerini.

Le anticipazioni della terza puntata

Nuovi guai per gli allievi di canto della scuola di Maria De Filippi che dovranno fare i conti con un provvedimento disciplinare a causa di numerosi ritardi e assenze: chi si ritroverà ultimo in classifica finirà in sfida.

Giorgia ha avuto il compito, come accennato, di giudicare le esibizioni di tutti gli allievi di canto. La grande artista ha dato il voto più alto a Tommy Dali e quelli più bassi a Andre e Niveo.

La seconda sfida della nuova edizione ha visto scontrarsi Piccolo G con uno sfidante esterno, ha vinto il concorrente di amici. Piccolo G ha anche sostenuto una sfida, vincendo contro il suo sfidante.

Per quanto riguarda il ballo, i danzatori sono stati giudicati da Little Phil che ha dato il voto più basso a Samu. Gianmarco ha poi vinto la sfida richiesta da Raimondo Todaro, che ritiene Gianmarco un ballerino "normale", ma è stato deciso che Claudia, la sfidante, rimanga in casetta per un probabile ingresso nella scuola al posto di Asia. Immancabile lo scontro, a questo punto, tra Alessandra Celentano e Todaro.

La polemica iniziata scorsa settimana intorno all'assegnazione di un balletto da parte della Celentano alla ballerina Ludovica (di Todaro) è continuata: Alessandra ha portato alcune foto, trovate sui social, in cui la ballerina è vestita con abiti simili a quelli che la professoressa le aveva detto di indossare per la sua esibizione. Con tali prove voleva dimostrare che non c'era alcuna malizia nella sua sfida, Ludovica ha risposto che si era vestita in quel modo per uno shooting fotografico e non per una coreografia.