Amici, le anticipazioni della quinta puntata: ospiti, le sorti di Asia e una grande novità

Domenica andrà in onda la quinta puntata di Amici. Alle 14:00 ci sarà il consueto appuntamento con la classe di allievi di ballo e canto della scuola più amata d'Italia. Il 12 ottobre è stata registrata la puntata e quindi sono disponibili le anticipazioni e i momenti clou, pubblicati sul profilo Twitter Amici News, di quello che vedremo domenica. Particolare attenzione sarà data alla ballerina Asia, allieva di Raimondo Todaro, che rischia l'eliminazione. Da qui in poi spoiler.

Gli ospiti di Amici 2022 domenica 16 ottobre

Nello studio di Amici si esibirà Tananai con il suo ultimo singolo, da poco pubblicato, intitolato Abissale. In queste settimane il suo nome è un po' ovunque a seguito di quella che sembra essere una vera e propria strategia di marketing: ha disattivato l'account Instagram e si è fatto trovare per strada a Milano immobile consentendo a chiunque di scattarsi un selfie con il cantante.

Ospite d'eccezione per giudicare le cover dei cantanti: Loredana Bertè. La cantante ha dato un voto basso a Piccolo G e Wax. Non c'è due senza tre e infatti il terzo ospite sarà Michele Bravi e proprio lui darà la maglia azzurra a Tommy Dali. Il cantante ha affrontato una sfida e l'ha vinta: doveva esibirsi sulle note di Let her go, riscrivendo lui il testo, e poi ha cantato il suo inedito. Carlo Di Francesco è stato il giudice della sfida. Il ruolo di Michele Bravi? Rudy Zerbi, il prof di Tommy, ha deciso di farlo stare un po' sulla graticola e per questo gli ha chiesto di cantare Il diario degli errori di fronte a Michele Bravi che era da poco entrato in studio. Bravi, che è l'autore del brano, si è complimentato.

La questione di Asia e Raimondo Todaro e il "banco del pubblico"

Raimondo Todaro ha dei grandi dubbi su Asia e per questo motivo ha messo in casetta Claudia, che potrebbe prendere il suo posto. Il banco di Asia è quindi in pericolo, ma potrebbe esserci una soluzione, mai utilizzata prima, per far rimanere entrambe le concorrenti.

Sul tema "Asia" si sono scontrati in puntata anche i professori, Alessandra Celentano che già aveva espresso la sua opinione su quanto stia accadendo, e sul carico emotivo messo addosso a Asia, è stata appoggiata da Emanuel Lo. Asia durante la puntata perderà la sfida contro Claudia, ma questo non basta per farle perdere il banco, lei tornerà in casetta infatti perché verrà aperto un televoto domenica durante la messa in onda: i telespettatori dovranno decidere se lei rimarrà dentro la scuola come allieva dei due professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi oppure se dovrà abbandonare la scuola.

In caso l'allieva rimanesse dentro Amici, D’Amario e Porcelluzzi si troverebbero per la prima volta nel ruolo di prof: un bel cambiamento. Sarà tutto nelle mani del televoto, le cui modalità saranno spiegate durante la puntata. Questa sarà la prima volta anche per il "banco del pubblico" e questo sarà soggetto a verifiche: i telespettatori saranno chiamati a votare decidendo così se Asia, o l'allievo che siede al quel banco in quel momento, deve rimanere o se al suo posto deve entrare un nuovo concorrente.

La gara di ballo giudicata da Elena D’Amario

La gara di ballo era particolarmente importante: i ballerini si sono giocati la possibilità di esibirsi all’Olimpico con i ballerini della Parsons, la compagnia che anni per cui Elena D’Amario lavora da molti anni. A giudicare i danzatori infatti è stata la stessa Elena che ha decretato il migliore: Samu.