Amici, Arisa contro Rudy Zerbi: la ‘guerra’ a distanza tra i due prof

(Lo sfogo di Arisa contro Rudy Zerbi ad Amici)

Nella scuola di ‘Amici’ la concorrenza non è solo tra gli allievi che siedono sui banchi del talent di Canale 5. Anche i professori chiamati a prepararli nelle varie prove sono spesso al centro delle cronache mediatiche e, come successo di recente tra Lorella Cuccarini e Alessandro Celentano, anche tra Arisa e Rudy Zerbi è in corso un conflitto che per ora si consuma a distanza.

Al centro dello scontro c'è Raffaele, cantante della squadra di Arisa. Secondo il prof, che ha chiesto ai ragazzi di fare una loro classifica in cui il cantante della squadra di Arisa è finito ultimo, il suo inedito "Il sole alle finestre" non dovrebbe essere pubblicato. Il suo parere ha molto dispiaciuto il ragazzo che ne ha parlato con Arisa, molto infastidita dal collega. "Cosa caz*o gli cambia se il pezzo viene pubblicato o no? Se la gente lo vuole ascoltare lo ascolta, così non si fa, questa cosa non è giusta, è scorretta", ha commentato la cantante.

Amici, Arisa la spunta su Zerbi: "L'inedito di Raffaele uscirà"

A dirimere la diatriba a distanza tra Arisa e Rudy Zerbi è arrivata la decisione della produzione di Amici, a favore della pubblicazione dell’inedito.

“La produzione, sentiti anche gli altri professori di canto, comunica che ha considerato che l’iniziativa di Rudy Zerbi è meritevole di attenzione perché capace di dare soprattutto ai professori ma anche ai ragazzi stessi lo spunto per fare riflessioni utili in vista del serale di Amici”, il comunicato arrivato in casetta: “Va considerato anche che l’espressione del televoto e della diretta instagram avvenuta la scorsa settimana ha già individuato tre cantanti che non vedranno uscire il proprio inedito sulle piattaforme digitali. La produzione quindi ritiene di non dovere escludere l’inedito di Raffaele dall’uscita prevista sulle piattaforme digitali che quindi avverrà regolarmente alla mezzanotte di oggi insieme a quelle di Esa, Deddy, Enula, Aka7even”.

Grande la soddisfazione di Raffaele: "Sarà tutto merito di Arisa che si sarà presentata con il lanciafiamme", ha commentato. Uno a zero per Arisa, dunque. E ora si attende la reazione di Rudy Zerbi…