Amici, Arisa e la tenera lettera a Federica: "Sei una grande lavoratrice, quanta strada hai alle spalle"

Una eliminazione inaspettata, quella di ieri sera ad Amici. A dover abbandonare la scuola è stata la cantante Federica e così, subito dopo il verdetto, la sua prof Arisa ha deciso di dedicarle un tenero post su Instagram. "Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi", scrive la cantante sul suo profilo, mettendo a corredo uno scatto in cui la 24enne romana manda un bacio in camera.

Le parole di Arisa sono cariche di stima ed affetto. Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui...", si legge. Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te". Quindi lo sguardo si rivolge al futuro: "Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene".

Chi è Federica Andreani

Ieri sera Federica ha dovuto abbandonare il programma dopo la sfida col ballerino Ramon. Lo ha fatto tra le lacrime, le sue e quelle della migliore amica Angelina. Classe 1998, romana, Federica Andreani era una delle concorrenti pù grandi di Amici, in termini di età: prima di entrare nella scuola, lavorava come parrucchiera. Oggi in radio suona il suo brano "Scivola".