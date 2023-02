Arisa in lacrime ad Amici: il momento di fragilità per "colpa", anche, di Amadeus (VIDEO)

(L'esibizione di Arisa ad Amici e la sua toccante riflessione)

Un momento di fragilità di Arisa immortalato dalle telecamere e che mostrano una delle più amate, e brave, artiste italiane che viene sovrastata dalle sue insicurezze e dubbi. Un momento televisivo che offre un grande insegnamento, soprattutto agli allievi della scuola di Amici spesso troppo sicuri delle loro capacità.

Arisa nella puntata andata in onda questa domenica del talent è stata invitata da Maria De Filippi a cantare Let it be insieme a Federica e Angelina, le due concorrenti dovevano sfidarsi in una prova di interpretazione. Arisa ha rifiutato inizialmente e solo dopo che De Filippi ha insistito ha accettato.

I complimenti e una scrosciante pioggia di applausi non sono bastati a risollevare lo spirito di Arisa che sta vivendo un momento di grande confusione in cui non si sente più all'altezza e crede di essere ad un punto fermo della sua carriera. Secondo Arisa, che ha compiuto 40 anni, è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Ma in quel momento di grande frustrazione ha tirato fuori i suoi sentimenti e i suoi pensieri: "Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta".

Con le lacrime che non aspettavano altro se non di sgorgare sulle sue guance Rosalba continua: "Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo". Nel mentre sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi hanno cercato di consolarla, facendole notare che un artista non si giudica in base a Sanremo o a qualsiasi altra competizione. "Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!”, ha esclamato Zerbi ricevendo l’ovazione del pubblico.

Arisa ha poi chiesto che questa parte sia tagliata perché ha ammesso: "Voglio sembrare forte". Ma è qui che Maria parla chiaramente ad Arisa e le consiglia di essere sincera perché solo così mostrerà la sua vera forza, proprio come ha fatto poco prima.

Su Instagram Zerby ha poi condiviso, dopo la messa in onda di quel momento, un post su Instagram che ha particolarmente colpito Arisa: "Sei una grande artista e ti vogliamo tutti un bene enorme, se qualcuno non lo capisce ha solo da perderci". La cantante replica scrivendo: "Che carino" con due cuori rossi.