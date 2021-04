Amore ad Amici, Arisa racconta la relazione tra Deddy e Rosa rivelando un dettaglio

A Verissimo lo scorso sabato sono stati molti gli ospiti di Amici e tra di loro c'erano Arisa e l'ex concorrente Rosa Di Grazia. In particolare Arisa ha speso molte parole su Rosa - ballerina della sua squadra eliminata due sabati fa - e sulla sua relazione con il cantante Deddy (nella formazione Rudi-Celentano).

Amici: Arisa e le dichiarazioni su Deddy e Rosa

La coach di canto di Amici20 visto l'interesse, soprattutto sui social, sulle numerose coppie del programma tv non ha potuto non parlare del legame tra Rosa, la sua ex ballerina, e Deddy. In studio, da Silvia Toffanin, ha raccontato che: "Lei è gelosissima di Deddy all’interno della scuola, lo metteva a posto per ogni cosa, non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche", da queste parole si evince quindi la grande gelosia di Rosa, che però non è mai stata un mistero.

Amici: Rosa parla del suo amore per Deddy

Rosa prima del suo ingresso era sentimentalmente impegnata, ma dopo alcuni mesi all'interno della scuola ha deciso di porre fine alla relazione per avvicinarsi a Deddy. "Spero con tutto il cuore che vinca Deddy. Lui è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato. Deddy è vero, sincero, genuino, pieno di valori". La sua uscita è stata molto sofferta: al ballottaggio sono finiti proprio i due innamorati. I giudici hanno deciso di salvare Deddy.

Rosa su Instagram ha scritto: